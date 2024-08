PSG : Il fait une confidence sur Luis Enrique après son transfert à 60M€

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a peu, Désiré Doué a effectué ses grands débuts sous la tunique parisienne ce vendredi soir au Parc des Princes contre Montpellier (6-0). Apparu en jambes, le nouveau numéro 14 du club parisien s’est exprimé sur les consignes ainsi que sur la philosophie de jeu mise en place par Luis Enrique.

Le PSG en pleine maîtrise. Ce vendredi soir, pour la première de cette nouvelle saison du côté du Parc des Princes, les Parisiens ont complètement étrillé Montpellier (6-0) en inauguration de la deuxième journée de Ligue 1. La performance de la formation de Luis Enrique a été impressionnante, et ce sur de nombreux aspects du jeu. Ainsi, plusieurs éléments se sont démarqués, comme Bradley Barcola, João Neves, ou encore comme Désiré Doué.

Désiré Doué a effectué ses premiers pas avec le PSG

En effet, recruté par le PSG la semaine dernière contre un montant de 60M€ (bonus compris), le nouveau numéro 14 du club parisien a effectué ses grands débuts. Après avoir remplacé Bradley Barcola à l’heure de jeu, Désiré Doué est apparu en forme, et a affirmé avoir été très heureux de découvrir le Parc des Princes, son nouveau terrain de jeu : « Cette première, c’était beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur aussi. J’étais très excité de jouer sous ces couleurs donc je suis très très content. En plus il y a une belle victoire donc c’est top ».

« Cette réaction à la perte de balle est importante »

Au PSG, Désiré Doué va évoluer sous les ordres de Luis Enrique, un entraîneur au football très offensif. Dans des propos rapportés par le Parisien, le joueur de 19 ans s’est exprimé à ce propos : « Cette philosophie offensive, c’est ce qu’essaye de nous inculquer le coach au quotidien, à l’entraînement. Cette réaction à la perte de balle est importante, car c’est ce qui nous permet de monopoliser le ballon, de le garder et de pouvoir avoir de nombreuses actions pendant un match ».