PSG : Du jamais vu signé Luis Enrique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique, comme Laurent Blanc avant lui, se trouve dans la 3ème saison de son aventure en tant qu'entraîneur du PSG. L'Espagnol affiche déjà un bilan de 100 victoires et ne se trouve plus qu'à 26 unités du recordman en la matière. Ce n'est, au vu de son attachement répété au Paris Saint-Germain, plus qu'une question de temps désormais.

Lundi soir, le PSG a été contraint de prématurément rendre les armes au stade des 1/16èmes de finale de la Coupe de France. Un trophée dont il été le détenteur et que Luis Enrique n'avait jamais raté depuis sa nomination sur le banc de touche du PSG à l'été 2023. Néanmoins, le voisin du Paris FC a mis un terme à la campagne nationale du Paris Saint-Germain au Parc des princes (1-0 sur un but de Jonathan Ikoné).

Luis Enrique à 26 victoires du record de Laurent Blanc Pour la première fois de sa collaboration avec le PSG, Luis Enrique va céder un trophée sur la scène nationale. Depuis sa prise de fonctions le 5 juillet 2023, l'entraîneur espagnol n'a cessé d'empiler les succès et a validé sa 100ème victoire vendredi lors de la visite du LOSC au Parc en marge de la 18ème journée de Ligue 1 (3-0). Il égale donc le bilan de Georges Peyroche au PSG et se rapproche des statistiques de Luis Fernandez (125) et Laurent Blanc (126). Après une vingtaine de victoires, Luis Enrique établira un nouveau record.