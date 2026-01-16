PSG : Du jamais vu avec Ousmane Dembélé !

La saison dernière du PSG a été exceptionnelle avec bien évidemment la Ligue des Champions en point d’orgue. Suite à cela, Ousmane Dembélé a reçu de très nombreuses récompenses individuelles comme le Ballon d’Or ou encore le prix The Best. Le numéro 10 du PSG a ainsi été consacré pour ses performances remarquables. De quoi d’ailleurs faire réagir Daniel Riolo, qui a souligné le côté particulier de cette situation.
En 2025, Ousmane Dembélé a su complètement se métamorphoser. Devenu un redoutable buteur, le Français a alors amené le PSG vers les sommets et le sacre en Ligue des Champions. L’ancien du Barça a ensuit récolté les fruits de ses performances. C’est ainsi que Dembélé a notamment obtenu le Ballon d’Or devant Lamine Yamal ou encore le prix The Best, de quoi ainsi faire de lui le meilleur joueur du monde l’année dernière.
« Il a été récompensé de façon individuelle pour 6 mois de compétition »
Pour Canal Supporters, Daniel Riolo est revenu sur ces distinctions accordées à Ousmane Dembélé. De quoi le faire halluciner un peu puisque le numéro 10 du PSG n’a réellement été bon que 6 mois dans la saison : « Dembélé a obtenu un trophée dont on a peu parlé, le prix The Best. Ce mec là, en un an, a été Ballon d’Or et a gagné ce truc là. Honnêtement, je ne sais pas si c’est déjà arrivé qu’un joueur gagne ces deux récompenses en ne jouant que 6 mois. Finalement, il a joué 6 mois. De janvier à juin 2025. Il a été récompensé de façon individuelle pour 6 mois de compétition ».
Dembélé a encore faim pour 2026 !
L’année 2025 d’Ousmane Dembélé aura donc été exceptionnelle. Mais voilà que le numéro 10 du PSG n’est pas rassasié pour 2026. « Quand tu gagnes la Ligue des champions une fois, tu es une grande équipe. Mais tu deviens un champion quand tu parviens à répéter ça. Je nous en sens capables et j'ai envie d'être un champion », expliquerait-il en privé selon France Football.