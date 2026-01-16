PSG : Du jamais vu avec Ousmane Dembélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière du PSG a été exceptionnelle avec bien évidemment la Ligue des Champions en point d’orgue. Suite à cela, Ousmane Dembélé a reçu de très nombreuses récompenses individuelles comme le Ballon d’Or ou encore le prix The Best. Le numéro 10 du PSG a ainsi été consacré pour ses performances remarquables. De quoi d’ailleurs faire réagir Daniel Riolo, qui a souligné le côté particulier de cette situation.

En 2025, Ousmane Dembélé a su complètement se métamorphoser. Devenu un redoutable buteur, le Français a alors amené le PSG vers les sommets et le sacre en Ligue des Champions. L’ancien du Barça a ensuit récolté les fruits de ses performances. C’est ainsi que Dembélé a notamment obtenu le Ballon d’Or devant Lamine Yamal ou encore le prix The Best, de quoi ainsi faire de lui le meilleur joueur du monde l’année dernière.

« Il a été récompensé de façon individuelle pour 6 mois de compétition » Pour Canal Supporters, Daniel Riolo est revenu sur ces distinctions accordées à Ousmane Dembélé. De quoi le faire halluciner un peu puisque le numéro 10 du PSG n’a réellement été bon que 6 mois dans la saison : « Dembélé a obtenu un trophée dont on a peu parlé, le prix The Best. Ce mec là, en un an, a été Ballon d’Or et a gagné ce truc là. Honnêtement, je ne sais pas si c’est déjà arrivé qu’un joueur gagne ces deux récompenses en ne jouant que 6 mois. Finalement, il a joué 6 mois. De janvier à juin 2025. Il a été récompensé de façon individuelle pour 6 mois de compétition ».