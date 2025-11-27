PSG - Clash : Lucas Chevalier fracassé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la victoire du PSG contre Tottenham mercredi soir en Ligue des Champions, la prestation défensive des hommes de Luis Enrique a laissé à désirer, et notamment celle de Lucas Chevalier qui est une nouvelle fois pointé du doigt pour son rendement avec le PSG. Daniel Riolo, en direct sur RMC après le match, a d'ailleurs chargé le gardien tricolore.

Recruté par le PSG en provenance du LOSC pour 40M€ cet été, Lucas Chevalier peine encore et toujours à convaincre les observateurs. Le gardien de 24 ans est pointé du doigt pour son manque d'arrêts décisifs durant les matchs, et notamment en Ligue des Champions. Chevalier a une nouvelle fois passé une soirée compliquée mercredi en dépit de la victoire du PSG contre Tottenham (5-3), et Daniel Riolo le rend d'ailleurs pleinement responsable sur deux des buts encaissés par son équipe.

« Je vois deux buts à 100% pour lui » « Chevalier, il y a deux buts pour sa tronche (…) Ce soir, je lui vois deux buts à 100% pour lui. Ce soir, j’ai vraiment senti une fébrilité, une faiblesse. Il y a de vraies responsabilités claires, nettes, engagées. Là, il ne m’a pas plu », a lâché Daniel Riolo en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport après le match du PSG. Et l'éditorialiste semble donc perdre patience envers le gardien de l'équipe de France.