PSG : «C'est le pire !», Luis Enrique se fait démonter en direct

Axel Cornic

Un an et demi après son arrivée, Luis Enrique est plus critiqué que jamais et selon certaines sources il aurait même perdu le soutien de certains cadres. De quoi fragiliser encore plus sa position au Paris Saint-Germain, où on a pourtant laissé carte blanche au technicien espagnol.

Ce n’est toujours pas ça pour le PSG. Aux prises avec une campagne compliquée en Ligue des Champions et à quelques jours d’un rendez-vous capital, le club de la capitale a enregistré un nouveau résultat décevant ce vendredi. Sur la pelouse de l’AJ Auxerre, les Parisiens n’ont en effet pas pu faire mieux que match nul, échouant à 11 reprises face à Donovan Léon.

Pas de panique pour Luis Enrique

Ne comptez toutefois pas sur Luis Enrique pour critiquer ses joueurs ! « Il est évident que le résultat ne reflète pas la performance. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. On a des chiffres exceptionnels » a expliqué le coach du PSG, en conférence de presse. « Je ne vois pas ce sentiment de négativité autour du club. Je n'ai pas de formule magique. Il faut gagner en confiance ».

« Il est le pire entraineur que le PSG ait eu sous l'ère QSI »

Une explication qui n’a évidemment pas satisfait Daniel Riolo, dont le constat concernant Luis Enrique est sans appel. « Luis Enrique est le pire entraineur que le PSG ait eu sous l'ère QSI. Allez parler aux vrais supporters du Barça, vous allez voir ce qu'ils vont dire » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, dans l’After Foot de ce vendredi soir.