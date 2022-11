Foot - PSG

PSG : Avant le Qatar, cette recrue de Campos envoie un message fort

Publié le 1 novembre 2022 à 16h45

Pré-convoqué par Luis Enrique, Carlos Soler rêve de participer à la prochaine Coupe du monde. Agé de 25 ans, l'ancien joueur du FC Valence a évoqué ses ambitions lors d'un entretien accordé à la presse espagnole. Il y a quelques jours, le joueur du PSG avait exprimé ses craintes à l'approche de la compétition organisée au Qatar.

Sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique a pré-convoqué 55 joueurs pour la Coupe du monde, dont de nombreux joueurs du PSG comme Sergio Ramos, Pablo Sarabia ou encore Carlos Soler. Arrivé à Paris dans les ultimes instants du mercato, ce dernier n'a pas caché ses ambitions à l'approche de la compétition.

Soler espère participer à la prochaine Coupe du monde

« C'est très spécial, je n'ai jamais joué de Coupe du monde et pouvoir représenter mon pays est la plus grande chose qu'un footballeur puisse ressentir . J'essaie de faire de mon mieux pour essayer d'aider mon club et ensuite être sur cette liste » a confié Carlos Soler lors d'un entretien accordé à Radio Estadio.

