PSG : «Affecté», Barcola fait une demande particulière à Daniel Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Daniel Riolo s’était emporté en direct contre Bradley Barcola. Remonté, le journaliste RMC était alors allé jusqu’à donner un surnom loin d’être flatteur au joueur du PSG : Bambi. Riolo n’a ensuite pas cessé d’enfoncer Barcola en rappelant ce surnom. Chose que le Parisien aurait visiblement mal vécu, allant jusqu’à faire une demande bien précise.

Daniel Riolo a Bradley Barcola dans son collimateur depuis un moment maintenant. Tout était parti à la suite d’une rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Newcastle quand, en direct sur RMC, le journaliste avait comparé le Parisien à Bambi. « Le fameux soir du PSG-Newcastle, j'ai balancé ce surnom car j’étais très en colère, je n’aime pas qu’on envoie au casse-pipe des joueurs comme ça. Après on rentre dans le jeu où je dis qu’il n’a probablement pas encore le niveau de la Ligue des Champions, j’en étais convaincu », s’est d’ailleurs rappelé Riolo lors de L’After Foot.

Lamine Yamal face à une offre record du PSG à 250M€… Quel choix a fait la pépite du Barça ? 🤔

➡️ https://t.co/JSk78ZTTff pic.twitter.com/gNoPMsseGq — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

« Il vivait très mal le surnom Bambi »

Pendant plus d’un an, Daniel Riolo a enchainé les tacles à l’encontre de Bradley Barcola, utilisant alors le surnom de Bambi. Mais cela est désormais de l’histoire ancienne puisque le joueur du PSG lui aurait demandé d’arrêter. Sur RMC, Riolo a en effet fait savoir : « On m’a fait passer pour le gars hyper dur, ceci, cela. Je crois toujours que les plus durs sont ceux qui font les faux compliments et qui montent les mecs à une vitesse hallucinante. Je vais terminer sur une anecdote personnelle. On m’a fait passer officiellement le message et quand ça vient du joueur, j’arrête. Si le gars me dit « ça va pas »… Il vivait très mal le surnom Bambi, que ça l’avait affecté. Il n’y a pas de problème, je fais pas. Mais ça ne veut pas dire que tu n’es pas capable de surmonter cela. Je trouve que déjà, ce n’est pas très positif ».

Le parallèle avec Rayan Cherki

Les critiques de Daniel Riolo ne sont donc pas passées auprès de Bradley Barcola. Ce qui n’est en revanche pas le cas de Rayan Cherki, qui les a visiblement utilisé à bon escient. « En parallèle de ça, l’entourage de Cherki me fait passer le message que, les critiques que j’avais pu émettre à son sujet et le basculement dans quelque chose de très positif ces dernière semaines, comme quoi on s’était servi de tout ce que je disais à son sujet pour le faire progresser. Ce qui montre une grosse force mentale », a fait savoir Riolo.