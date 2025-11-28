Paul Pogba est attendu au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour dans le groupe de l'AS Monaco le week-end dernier, Paul Pogba a pu disputer quelques minutes lors du déplacement à Rennes. En revanche, il était resté sur le banc cette semaine en Ligue des champions lors du match nul concédé à Pafos (2-2). Mais Luis Enrique espère le voir samedi contre le PSG.

Samedi à 17h, l'AS Monaco va recevoir le PSG au Stade Louis II pour le choc du week-end en Ligue 1. Pour l'occasion, Paul Pogba pourrait bien avoir du temps de jeu. Après avoir disputé quelques minutes à Rennes, il était resté sur le banc contre Pafos mercredi en Ligue des champions. Interrogé au sujet du retour du champion du monde 2018, Luis Enrique assure d'ailleurs qu'il aimerait le voir sur le terrain.

Luis Enrique évoque le retour de Paul Pogba « C'est une bonne nouvelle d'avoir un jouer d'un tel niveau de retour. Il est encore le présent et l'avenir du football. Monaco c'est une équipe plus ou moins comme nous avec des joueurs d'une top qualité individuelle. Je ne me rappelle d'aucun match facile à Monaco et ce sera la même chose demain. On doit défendre de la meilleure manière, c'est un match de Ligue des champions », confie l'entraîneur du PSG en conférence de presse.