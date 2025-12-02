Ousmane Dembélé : Un calvaire annoncé en direct, le PSG peut s’inquiéter

Axel Cornic

Replacé dans l’axe de l’attaque par Luis Enrique, Ousmane Dembélé a totalement explosé, menant le Paris Saint-Germain jusqu’à la première Ligue des Champions de son histoire. Mais la star française semble payer les conséquences d’une saison extrêmement chargé, avec une intersaison très courte.

Quand va-t-on revoir le véritable Ousmane Dembélé ? Depuis le début de la saison, le Ballon d’Or 2025 rencontre des nombreux pépins physiques qui l’ont empêché d’exprimer tout son potentiel. Et son retour timide au cours des dernières semaines n’a pas réussi à rassurer les observateurs...

« La saison dernière, c’est peut-être l’exception » Certains rappellent que les blessures à répétition, ne sont pas vraiment une nouveauté pour la star du PSG, notamment lors de son passage au FC Barcelone. « Il a souvent eu des blessures dans sa carrière et la saison dernière, c’est peut-être l’exception » a fait remarquer Éric Di Meco, sur RMC.