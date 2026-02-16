Ousmane Dembélé est «vexé», le malaise qui dure depuis «quelques semaines» au PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé a été beaucoup sollicité depuis la fin de la saison dernière. L'attaquant français a pris la parole pour déplorer le manque d'envie et le manque d'investissement pour le collectif chez certains de ses coéquipiers. Une prise de parole qui a fait couler beaucoup d'encre mais le malaise durerait depuis un moment pour Dembélé.

De retour à un bon niveau ces dernières semaines, Ousmane Dembélé ne semble pas très satisfait par le niveau affiché par ses coéquipiers en ce moment. L'attaquant français a tenu à le faire savoir car visiblement cette situation lui pèse sur le cœur. Il serait également frustré par sa situation personnelle qui ne le satisferait pas à 100% depuis quelques semaines.

Tensions au PSG, danger à venir ? Vice-capitaine au PSG, Ousmane Dembélé est évidemment un leader sur le terrain et sa parole pèse lourd. L'attaquant de 28 ans avait besoin de faire sortir les choses et a voulu tirer la sonnette d'alarme. Reste à savoir comment le PSG réagira pour le barrage aller de Ligue des champions face à Monaco. « Le coup de gueule de Dembélé ? Ce ne sont pas du tout des propos qui sont le fruit d'une frustration d'un match et d'une soirée. Ousmane Dembélé considère depuis de nombreuses semaines maintenant que certains joueurs sont en proie à de l'individualisme, que les succès collectifs de la saison dernière ont modifié la manière de jouer de certains, notamment d'autres joueurs à vocation offensive. Tout le monde a identifié, ça se voit d'ailleurs je pense, que Désiré Doué croque un peu, ça s'applique aussi notamment à Kvara, peut-être à d'autres milieux de terrain aussi. Ça, c'est le constat qui est le sien. C'est partagé aussi par d'autres cadres du vestiaire, qui ne se sont pas encore exprimés publiquement encore, mais lui l'a fait » explique d'abord Bertrand Latour.