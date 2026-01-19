Neymar : Le PSG a craqué, la pilule ne passe pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Neymar tournait le dos au FC Barcelone pour le PSG au cours de l'intersaison 2017. Un transfert qui a cassé internet, les médias et surtout le marché. Depuis, les transactions ont atteint des sphères économiques assez folles comme Radja Nainggolan a tenu à le rappeler au moment de faire un point sur le cas Kenan Yildiz à la Juventus.

Au début du mois d'août 2017, le PSG bouclait le transfert qui mettait le feu à la presse ainsi qu'au mercato. Le club de la capitale, quelques mois après la douloureuse remontada au Camp Nou (1-6), attirait un de ses bourreaux : Neymar. Le tout, pour un chèque de 222M€ qui correspondait au montant de sa clause libératoire.

L'inflation du marché due à Neymar Dès lors, le marché des transferts a été déréglé. Les clauses libératoires ont atteint le milliard d'euros en Espagne et les indemnités des transferts ont grimpé de manière exponentielle. En interview avec la Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan a rappelé le moment où tout a basculé à cause du PSG et de Neymar lorsqu'il a parlé du cas Kenan Yildiz et d'une potentielle vente de 100M€.