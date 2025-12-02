Nasser Al-Khelaïfi : La déclaration d’amour au PSG

Axel Cornic

Après avoir longtemps dépensé des sommes folles pour recruter les plus grandes stars de la planète, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur la jeunesse. C’est le cas avec Désiré Doué, qui a été recruté au Stade Rennais il y a un peu plus d’un an et qui est devenu en quelques mois un cadre de l’équipe de Luis Enrique.

A seulement 20 ans, Désiré Doué a déjà tout d’un rand. C’est d’ailleurs lui qui a porté le PSG lors de la finale de la Ligue des Champions, décrochant le premier titre de l’histoire parisienne dans cette compétition. Et il a ajouté un nouveau titre à son palmarès, puisqu’il a été élu Golden Boy 2025.

« Je pense avant tout, à ma famille » Interrogé par Tuttosport après sa victoire, l’international français du PSG a tenu à passer un message à son entourage. « Je pense avant tout, à ma famille. Ensuite, bien sûr, à mes coéquipiers, à l'entraîneur, au staff » a expliqué Désiré Doué, qui succède à Lamine Yamal.