Nasser Al-Khelaïfi : La déclaration d’amour au PSG

Après avoir longtemps dépensé des sommes folles pour recruter les plus grandes stars de la planète, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur la jeunesse. C’est le cas avec Désiré Doué, qui a été recruté au Stade Rennais il y a un peu plus d’un an et qui est devenu en quelques mois un cadre de l’équipe de Luis Enrique.
A seulement 20 ans, Désiré Doué a déjà tout d’un rand. C’est d’ailleurs lui qui a porté le PSG lors de la finale de la Ligue des Champions, décrochant le premier titre de l’histoire parisienne dans cette compétition. Et il a ajouté un nouveau titre à son palmarès, puisqu’il a été élu Golden Boy 2025.
« Je pense avant tout, à ma famille »
Interrogé par Tuttosport après sa victoire, l’international français du PSG a tenu à passer un message à son entourage. « Je pense avant tout, à ma famille. Ensuite, bien sûr, à mes coéquipiers, à l'entraîneur, au staff » a expliqué Désiré Doué, qui succède à Lamine Yamal.
« Une pensée particulière pour notre grand président Nasser Al-Khelaifi »
« Je pense aux dirigeants et à tous ceux qui travaillent pour le club » a poursuivi le joueur du PSG, faisant également passer un message au président Nasser Al-Khelaïfi. « Une pensée particulière pour notre grand président Nasser Al-Khelaifi, qui a cru en moi et m'a fait venir au Paris Saint-Germain. Sans eux, je n'aurais pas pu remporter le Golden Boy ».