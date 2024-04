Mbappé : Surprise, le PSG fait machine arrière

Amadou Diawara

Kylian Mbappé ne l'a jamais caché, il préfère jouer à gauche, plutôt que seul en pointe. Lors du début de saison, Luis Enrique répondait parfaitement à ses attentes, avant de changer totalement ses plans. Et alors que Kylian Mbappé avait retrouvé une place sur le côté, le coach du PSG vient une nouvelle fois de le recentrer.

A la fin de la dernière saison, Luis Enrique a pris place sur le banc du PSG, et ce, en lieu et place de Christophe Galtier. Pour ses débuts avec le club de la capitale, le coach espagnol a décidé de faire jouer Kylian Mbappé dans sa position favorite, à savoir sur l'aile gauche. Toutefois, après PSG-Newcastle (le 28 novembre), Luis Enrique a recentré son numéro 7. N'étant pas satisfait par le rendement de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, l'entraineur du PSG a placé Kylian Mbappé à la pointe de son attaque, et ce, pour lancer Bradley Barcola à gauche.

Coup dur pour cette recrue du PSG https://t.co/Sr12gRIiH8 pic.twitter.com/KTY9i5bXOz — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Kylian Mbappé n'aime pas jouer sur en pointe

Pendant de longues semaines, Kylian Mbappé a été contraint d'évoluer dans l'axe. Un poste qu'il n'affectionne pas vraiment, comme il l'a souvent laissé entendre la saison dernière, ne voulant pas faire partie du « pivot gang » . Et à partir du choc entre le PSG et l'AS Monaco le 1er mars, Kylian Mbappé a pu retrouver son rôle de prédilection, à savoir ailier gauche. Parfois, le numéro 7 rouge et bleu était même aligné sur le côté gauche dans une attaque à deux. Ousmane Dembélé ayant été placé en numéro 10. Toutefois, cette joie a été de courte durée pour Kylian Mbappé.

Luis Enrique a encore recentré Kylian Mbappé

Ce mardi soir, Luis Enrique a revu une nouvelle fois ses plans avec Kylian Mbappé. Alors que son infirmerie est presque vide, le coach du PSG a mis en place sa meilleure équipe contre le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Et Kylian Mbappé était positionné en pointe, avec Bradley Barcola à sa gauche et Ousmane Dembélé à sa droite. Reste à savoir si Luis Enrique continuera à faire jouer sa star de 25 ans dans l'axe jusqu'à la fin de la saison.