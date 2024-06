Mbappé, Messi, Neymar... Ils ont un problème à 5M€ avec le PSG

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison 2022-2023, qui avait été décevante, le PSG a fait le ménage dans son vestiaire. Le club de la capitale s'est notamment débarrassé de certaines stars comme Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti et Sergio Ramos. Mais alors qu'ils sont désormais loin de la formation parisienne, ces grands noms réclameraient une prime aux Rouge-et-Bleu.

La saison 2023-2024 vient de toucher à sa fin, et le PSG peut être fier de son parcours. Champions de France, les joueurs de Luis Enrique ont aussi raflé le Trophée des champions, la Coupe de France et sont arrivés en demi-finale de la Ligue des champions. La saison passée, Christophe Galtier avait vu la Coupe de France lui filer entre les mains, puisque le PSG avait été éliminé en huitièmes de finale par l’OM. Le parcours en Ligue des champions n’avait pas été meilleur, puisque le club de la capitale était aussi sorti juste après la phase de poule.

Le PSG a fait le ménage dans son vestiaire

Le PSG avait alors décidé de faire le ménage et de replacer le collectif au centre du projet. Pour mettre un terme au « bling-bling », Luis Campos a poussé plusieurs stars vers la sortie. Lionel Messi et Sergio Ramos n’ont pas été prolongés. Neymar et Marco Verratti, eux, ont été transférés respectivement en Arabie Saoudite et au Qatar. Mais alors qu’ils sont désormais loin du PSG, ces quatre noms auraient un problème d’ordre financier avec les Rouge-et-Bleu .

Messi, Neymar, Verratti... Ils réclament une prime au PSG