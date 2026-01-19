Luis Enrique : L'annonce lunaire à l'étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi soir, le PSG affrontera le Sporting Portugal en Ligue des champions, un rendez-vous qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Le club vient d'essuyer une élimination précoce en Coupe de France et est très bien placé pour finir dans le top 8 après la saison régulière de la compétition européenne. Cela voudrait dire que le PSG aurait moins de matches au programme dans son calendrier. Pas forcément une bonne nouvelle selon Luis Enrique...

3ème du classement de la Ligue des champions après 6 journées, le PSG est bien parti pour faire partie du top 8, ce qui veut dire que le club ne disputera pas les barrages pour accéder aux huitièmes de finale. Mais ce n'est pas un scénario qui réjouirait totalement Luis Enrique, l'entraîneur espagnol préférant sûrement garder un minimum d'activité.

Une victoire du PSG qui embête Luis Enrique Après son début de saison réussi en Ligue des champions, le PSG est en bonne position pour finir parmi les 8 meilleures équipes de la phase régulière. En cas de victoire face au Sporting mardi, ce sera chose faite. C'est l'objectif principal de Luis Enrique qui se pose des questions sur la suite. « Pour être honnête, c’est important pour la confiance de l’équipe de gagner demain, de prendre les trois points. Si on se qualifie parmi les huit premiers, on ne jouera pas les barrages et il n’y aura pas les quatre matches de la Coupe de France que l’on pensait jouer. Notre objectif c’est de gagner demain et de se qualifier pour le top 8, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. C’est contradictoire » déclare-t-il en conférence de presse ce lundi depuis Lisbonne.