Luis Enrique : Dembélé sanctionné après son coup de gueule ? La réponse du PSG !

Ce vendredi soir, le PSG a chuté sur la pelouse du Stade Rennais (3-1). Une défaite pas du tout au goût d’Ousmane Dembélé, qui n’a pas mâché ses mots après la rencontre. Si en interne et du côté de Luis Enrique ces déclarations ont fait jaser, le club parisien a répondu quant à une potentielle sanction du Ballon d’Or.

Le PSG à l’arrêt. Pourtant dans une très bonne dynamique en Ligue 1, le club de la capitale a chuté ce vendredi soir sur la pelouse du Stade Rennais. Alors que le club parisien a parfois pu faire preuve de suffisance, Ousmane Dembélé a haussé le ton au micro de Ligue 1 + au coup de sifflet final. « On doit surtout jouer pour le PSG pour pouvoir gagner des matches. Parce que si l’on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres que l’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le club du Paris Saint-Germain devant avant de penser à soi-même. Je pense que l’on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. On sait que l’on est sur la deuxième partie de saison. Et c’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier et pas les individualités », déclarait ainsi le Ballon d’Or 2025.

ℹ️ Face a Rennes, Ousmane Dembélé a pointe l'individualisme de certains joueurs, cela a déclenché une séquence de gestion interne et médiatique au sein du club : le PSG s'est employé à souder son groupe !



👂 Le linge sale se lave en famille. Pour le PSG, il s'agit d'un dossier… pic.twitter.com/VSnRW6WWSj — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) February 14, 2026

« Je ne joue pas à ce jeu-là » Une déclaration incisive, qui ne semble pas véritablement avoir été au goût de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG a vite souhaité éteindre l’incendie. « Est-ce qu’il y a eu des comportements qui ne m’ont pas plu ? Je ne joue pas à ce jeu-là. Quand un match se termine, les joueurs parlent du résultat en étant encore pleins d’émotions. Je ne permets à aucun joueur de mettre sa situation personnelle au-dessus du club. Et je peux le garantir. On suit un chemin. C’est normal d’être énervé après le match. Je m’occupe de gérer le fait que l’équipe soit toujours au-dessus des individualités », confiait l’Espagnol.