Pierre Ménès règle ses comptes, «il n'a rien à foutre au PSG...»

Coup d'arrêt pour le PSG. Après la démonstration contre l'OM (5-0), l'équipe de Luis Enrique n'a pas su enchaîner en terres bretonnes. Ce revers concédé sur la pelouse du Stade Rennais a ravivé de nombreuses critiques envers un membre du vestiaire parisien qui a pris très cher dans les médias. Explications.

L'heure est au règlement de comptes. L'année, le recrutement du PSG facilitant la gestion d'effectif de Luis Enrique a grandement été salué. Néanmoins, le mercato estival post titre de champion d'Europe fait régulièrement débat dans la presse. Et notamment en raison de la vente de Gianluigi Donnarumma pour faire de la place à Lucas Chevalier qui semble être repassé derrière Matvey Safonov dans la hiérarchie. Un autre renfort de la fenêtre des transferts en question fait tout sauf l'unanimité.

🌟 "Dembélé est un joueur plus important que les autres au PSG. Ses qualités individuelles tirent l'équipe vers le haut, il faut arrêter de dire que c'est un simple rouage du collectif. Il a cette capacité à transformer les matchs."



🗣️ @tidianymbo pic.twitter.com/Vja7Mt0XeQ — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) February 8, 2026

«Si je suis Luis Enrique, je l'envoie en réserve» De retour dans le onze de départ de Luis Enrique vendredi soir après trois matchs d'absence, Ilya Zabarnyi n'a pas vraiment fait bonne impression. Au contraire. Dans la foulée de la défaite du PSG à Rennes (1-3), le défenseur ukrainien en a sérieusement pris pour son grande sur le plateau de l'After Foot, émission de RMC. L'intervenant Maxime Chanot a tout bonnement repris de volée Zabarnyi. « Ce qu'on a vu ce soir, c'est encore catastrophique Zabarnyi. Si je suis Luis Enrique, je te dis la vérité, je le prends je l'envoie en réserve. Il fait n'importe quoi. Il fait des contrôles de balle lorsqu'il faut dégager en une touche. Il dégage en une quand il faut faire deux touches. Au bout d'un moment ça va, tu es joueur du Paris Saint-Germain, tu dois être en mesure de pouvoir être performant quand même ».