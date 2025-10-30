Lucas Chevalier remplacé : Le PSG confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC, Lucas Chevalier peine à totalement justifier l'investissement consenti par le PSG. A tel point que l'idée d'une rotation dans les buts parisiens n'est pas à exclure. Luis Enrique a lui-même ouvert la porte à cette hypothèse.

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier a la lourde tâche de faire oublier Gianluigi Donnarumma. Pour le moment, ce n'est pas encore une réussite totale, à tel point que Luis Enrique ne peut pas écarté l'option d'une rotation dans les buts parisiens alors que Matvey Safonov attend toujours son heure.

Luis Enrique ouvre la porte à un turnover dans les buts « Ça dépend. Aujourd’hui, c’est positif, demain ça peut être négatif. Ce que je cherche, c’est de gérer de la meilleure des manières ce que je pense être le meilleur pour l’équipe. Personne n’a sa place d’assurée. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de ce que l’on pense qui est le mieux pour nous », confie-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer la polyvalence de ses joueurs.