Lucas Chevalier remplacé : Le PSG confirme !

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier a la lourde tâche de faire oublier Gianluigi Donnarumma. Pour le moment, ce n'est pas encore une réussite totale, à tel point que Luis Enrique ne peut pas écarté l'option d'une rotation dans les buts parisiens alors que Matvey Safonov attend toujours son heure.
Luis Enrique ouvre la porte à un turnover dans les buts
« Ça dépend. Aujourd’hui, c’est positif, demain ça peut être négatif. Ce que je cherche, c’est de gérer de la meilleure des manières ce que je pense être le meilleur pour l’équipe. Personne n’a sa place d’assurée. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de ce que l’on pense qui est le mieux pour nous », confie-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer la polyvalence de ses joueurs.
«Aujourd’hui, c’est positif, demain ça peut être négatif»
« C’est important de sortir les joueurs de leur zone de confort. Quand tu demandes à un joueur où il veut jouer tu parles de toi même. Mais quand tu vois plus par le spectre de l’équipe c’est plus gratifiant. Nous avons créé un vrai exemple d’une équipe qui sait bouger à chaque rencontre », ajoute Luis Enrique.