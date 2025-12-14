Lucas Chevalier remplacé : Le coup de tonnerre au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais trois matches de suite que Matvey Safonov est dans les buts du PSG. Le portier russe enchaîne d'ailleurs les prestations convaincants. Une situation qui commence à interpeller Walid Acherchour qui n'écarte pas l'idée d'un changement de gardien au PSG.

Après un début de saison poussif, Lucas Chevalier a laissé sa place dans les buts du PSG à Matvey Safonov. D'abord à cause d'une blessure à la cheville, mais contre le FC Metz, alors que l'ancien du LOSC était disponible, c'est une nouvelle fois le Russe qui a débuté la rencontre. De quoi intriguer Walid Acherchour.

Safanov, un vrai danger pour Chevalier ? « Safonov, il est bien hein, entre Rennes, Bilbao et encore ce soir (samedi). Bon, il y a peut-être le premier but, mais c'est à bout portant, et comme ça tu peux pas le prendre, c'est quand même très très dur », confie-t-il au micro de l'After Foot avant de poursuivre.