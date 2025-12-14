Lucas Chevalier remplacé : Le coup de tonnerre au PSG !

Cela fait désormais trois matches de suite que Matvey Safonov est dans les buts du PSG. Le portier russe enchaîne d'ailleurs les prestations convaincants. Une situation qui commence à interpeller Walid Acherchour qui n'écarte pas l'idée d'un changement de gardien au PSG.
Après un début de saison poussif, Lucas Chevalier a laissé sa place dans les buts du PSG à Matvey Safonov. D'abord à cause d'une blessure à la cheville, mais contre le FC Metz, alors que l'ancien du LOSC était disponible, c'est une nouvelle fois le Russe qui a débuté la rencontre. De quoi intriguer Walid Acherchour.
Safanov, un vrai danger pour Chevalier ?
« Safonov, il est bien hein, entre Rennes, Bilbao et encore ce soir (samedi). Bon, il y a peut-être le premier but, mais c'est à bout portant, et comme ça tu peux pas le prendre, c'est quand même très très dur », confie-t-il au micro de l'After Foot avant de poursuivre.
«Aujourd'hui, il aurait pu jouer Chevalier hein, il était sur le banc»
« Mais il a une parade ou deux encore intéressantes qui empêchent Metz de revenir dans la rencontre. Sincèrement, moi il me rassure. Après de là à parler de concurrence avec Chevalier, on ira pas jusque là, mais... Aujourd'hui, il aurait pu jouer Chevalier hein, il était sur le banc », ajoute Walid Acherchour.