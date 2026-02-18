Le règlement de comptes après l'avoir entraîné au PSG : «Ce qui m'a le plus choqué c'est...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le poste d'entraîneur du PSG est aujourd'hui occupé par Luis Enrique, il y a quelques années, c'est un certain Guy Lacombe qui était à cette place. Ce dernier a dirigé le club de la capitale entre 2005 et 2007. Une expérience au cours de laquelle il aurait vécu une mésaventure avec un joueur du PSG. Et voilà que quelques années plus tard, Lacombe n'avait pas manqué de régler ses comptes.

Ancien entraîneur du PSG, Guy Lacombe n'avait pas laissé que des bons souvenirs aux joueurs qu'il avait pu entraîner avec le club de la capitale. Ça a notamment été le cas avec un certain Jérôme Rothen. Ce dernier, dans son autobiographie, avait raconté une anecdote sur un moment où celui qui entraînait le PSG aurait confondu un drapeau brésilien et un tapis de poker alors que les rumeurs annonçaient une arrivée de Rai pour remplacer Lacombe.

Matchs truqués et dopage au PSG : «Je peux promettre que...» https://t.co/qPiKdAaFMD — le10sport (@le10sport) February 17, 2026

« Il faisait ce qu'il voulait chez nous » Face à ces accusations, Guy Lacombe n'avait pas manqué de régler ses comptes par la suite avec Jérôme Rothen. C'est ainsi que dans des propos rapportés par Le Parisien, l'ancien entraîneur du PSG avait mis les choses au point sur cette histoire, expliquant en 2008 : « Sur cette histoire de drapeau brésilien, je ne suis pas parano. Ce qui m'a le plus choqué ce soir-là, ce n'est pas par rapport à Raï ou autre chose. C'est de voir Jérôme faire la fête alors qu'on venait juste de prendre une branlée contre Tel-Aviv et qu'un supporteur était mort. N'oubliez pas que M. Rothen faisait ce qu'il voulait chez nous. Il a refusé de venir jouer un match de Coupe d'Europe, à Boleslav, sans raison ».