Le PSG provoque une rupture, il pète un câble !

Alors qu’on attendait le PSG plutôt tranquille sur cette période de mercato hivernal, Paris va conclure un transfert intéressant en janvier. Le club parisien va lever la clause libératoire de Dro Fernandez (6M€), jeune talent de 18 ans évoluant au FC Barcelone. Du côté du Barça et d’Hansi Flick, la colère règne.

Le PSG va conclure un transfert sur ce mois de janvier. Comme révélé par plusieurs médias dans la journée de vendredi, Paris va signer le jeune talent du FC Barcelone Dro Fernandez. Le milieu de terrain de 18 ans dispose d’une clause libératoire de 6M€ que va déclencher le club parisien.

Le Barça en colère Alors que le FC Barcelone a tenté de prolonger son joueur au cours des dernières semaines, cette perte de l’un des grands talents du club catalan a provoqué la colère d’Hansi Flick. Comme l’annonce RMC, le coach allemand n’a pas caché son agacement suite à la perte de Dro auprès du vestiaire, ou bien même en conférence de presse.