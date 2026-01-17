Luis Enrique : La révélation inquiétante pour le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé face au LOSC (3-0). Si cette prestation a permis de confirmer que les hommes de Luis Enrique montaient en puissance, le club de la capitale est néanmoins beaucoup moins dangereux que la saison dernière comme le révèle une statistique explicite. Explications.

Le PSG se relance. Après son élimination surprise en Coupe de France face au Paris FC, le club de la capitale s’est bien rattrapé au Parc des Princes ce vendredi soir avec une belle victoire en championnat face au LOSC. Portés par un Ousmane Dembélé auteur d’un doublé, les hommes de Luis Enrique n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du soir.

Le PSG monte en puissance ? Surtout, dans le contenu collectif, le PSG a réalisé une très grande seconde période, qui a rappelé pour certains observateurs, ce que Paris pouvait proposer lors de la saison précédente. Cependant, comme l’indique l’Equipe ce samedi, cette belle prestation ne suffit pas à revoir le grand PSG de la saison 2024-2025.