Le PSG impliqué dans une révolution XXL !

Désireux de remporter la Ligue des champions depuis le rachat du club par QSI en 2011, le PSG n'est toujours pas parvenu à remplir son objectif. Mais le club de la capitale pourrait bien devenir champion du monde avant cela. Ce dimanche, la FIFA a annoncé la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, qui se jouera à 32 équipes à partir de 2025, et le PSG est officiellement qualifié.

Est-ce que cette année sera la bonne pour le PSG ? Alors que le club de la capitale n'est jamais parvenu à s'offrir la Ligue des champions, son objectif premier depuis le rachat du club par le Qatar en 2011, Paris est toujours en lice pour la remporter cette année, mais il pourrait bien s'adjuger encore mieux qu'un titre continental : la Coupe du monde.

Le PSG disputera la Coupe du monde des clubs en 2025

En effet, à l'issue d'un Conseil de la FIFA ce dimanche, l'instance mondiale a annoncé les contours de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, qui se disputera à 32 équipes à partir de 2025 (contre 7 à l'heure actuelle). Lors de la première édition new look, qui aura lieu aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet, les premières équipes participantes ont été dévoilées et le PSG en fait bel et bien partie

Tous les cadors européens seront présents

Si l'Europe profite de 12 places, quatre d'entre elles sont réservées aux lauréats des quatre dernières éditions de la Ligue des champions, à savoir Chelsea (2021), le Real Madrid (2022), Manchester City (2023) et le vainqueur de cette année. Huit autres équipes ont validé leur ticket grâce au classement UEFA, à l'instar du PSG, qui est accompagné du Bayern Munich, de l'Inter Milan, de Porto et de Benfica.