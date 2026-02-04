Le mystère est enfin résolu au PSG, voilà ce qui est arrivé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 17 décembre dernier, le PSG ajoutait un nouveau trophée à sa collection pour finir l'année 2025 en beauté : la Coupe Intercontinentale. En finale, les joueurs de Luis Enrique avaient battu Flamengo, s'imposant face au club brésilien lors de la séance de tirs au but. Une rencontre suite à laquelle un mystère planait au PSG suite à un incident, mais voilà qu'on en sait désormais un peu plus.

Même avec la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea, le PSG aura réalisé une année 2025 exceptionnelle. Celle-ci s'est d'ailleurs terminée avec un nouveau trophée : la Coupe Intercontinentale. En finale face à Flamengo, les Parisiens ont été accrochés, mais ont fini par s'imposer lors de la séance des tirs au but. Il faut dire que le PSG a alors pu compter sur un très grand Matvey Safonov, qui a écoeuré les tireurs adverses.

« Je ne peux rien expliquer, c’est incroyable » Matvey Safonov a ainsi brillé face à Flamengo et voilà que suite à la victoire du PSG, on a pu apprendre que le gardien russe avait notamment disputé une partie de la séance de tirs au but... avec une fracture de la main. Comment cela est-il arrivé ? Même Luis Enrique ne savait pas, lui qui avait confié : « Je ne peux rien expliquer, c’est incroyable. Les joueurs ne savent pas comment ça s’est passé. On pense que ça s’est passé lors du troisième tir au but où il a fait un mouvement bizarre. Il a une fracture, il a arrêté les deux derniers tirs au but avec la fracture ».