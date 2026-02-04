Le mystère est enfin résolu au PSG, voilà ce qui est arrivé !

Le 17 décembre dernier, le PSG ajoutait un nouveau trophée à sa collection pour finir l'année 2025 en beauté : la Coupe Intercontinentale. En finale, les joueurs de Luis Enrique avaient battu Flamengo, s'imposant face au club brésilien lors de la séance de tirs au but. Une rencontre suite à laquelle un mystère planait au PSG suite à un incident, mais voilà qu'on en sait désormais un peu plus.
Même avec la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea, le PSG aura réalisé une année 2025 exceptionnelle. Celle-ci s'est d'ailleurs terminée avec un nouveau trophée : la Coupe Intercontinentale. En finale face à Flamengo, les Parisiens ont été accrochés, mais ont fini par s'imposer lors de la séance des tirs au but. Il faut dire que le PSG a alors pu compter sur un très grand Matvey Safonov, qui a écoeuré les tireurs adverses.
« Je ne peux rien expliquer, c’est incroyable »
Matvey Safonov a ainsi brillé face à Flamengo et voilà que suite à la victoire du PSG, on a pu apprendre que le gardien russe avait notamment disputé une partie de la séance de tirs au but... avec une fracture de la main. Comment cela est-il arrivé ? Même Luis Enrique ne savait pas, lui qui avait confié : « Je ne peux rien expliquer, c’est incroyable. Les joueurs ne savent pas comment ça s’est passé. On pense que ça s’est passé lors du troisième tir au but où il a fait un mouvement bizarre. Il a une fracture, il a arrêté les deux derniers tirs au but avec la fracture ».
« Je suis quasiment certain que la blessure est survenue lors de... »
La fracture de la main de Matvey Safonov semblait donc être un véritable mystère. Mais voilà que le gardien du PSG a finalement peut-être une réponse pour expliquer comment il s'était blessé. Interrogé par Sports.ru, Safonov a expliqué : « Il existe plusieurs techniques pour déjouer un joueur qui marque une pause pendant son élan. L'une d'elles consiste à faire une feinte dans une direction, puis à changer brusquement de direction. Le tireur anticipe votre mouvement et tire dans le coin ouvert, là où vous effectuez votre dernier mouvement. Je voulais utiliser cette tactique contre Flamengo, mais j'ai mal évalué mon timing. J'ai fait un mouvement vers la droite, mais il était à peine perceptible. Puis, j'ai immédiatement voulu aller à gauche, prématurément. Le tireur l'a vu et a tiré à sa gauche. Heureusement, j'ai rapidement compris que j'avais précipité les choses et j'ai réussi à rattraper le coup. J'ai réussi à me stabiliser, à déplacer mon centre de gravité et à changer la direction de mon saut au dernier moment. Tout a pris une demi-seconde : faux mouvement vers la droite, mouvement naturel vers la gauche, la prise de conscience que vous avez bougé trop tôt, changement de direction, sauter dans l'autre direction. Voilà ce qui a provoqué la fracture. Je suis quasiment certain que la blessure est survenue lors de cet impact. Mon mouvement a été perturbé et mes bras et mes jambes se sont retrouvés dans une position anormale, d'où les conséquences. Je n'ai rien senti sur le coup ; après tout, c'était une séance de tirs au but pour remporter le trophée ».