Kylian Mbappé l'humilie, le fiasco confirmé au PSG ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé 66M€ (bonus compris) pour s'attacher les services d'Illia Zabarnyi. Alors que Luis Enrique l'a positionné latéral droit ce mardi soir contre le Sporting, Laurent Perrin a affirmé qu'il était trop lent pour pouvoir évoluer à ce poste, rappelant que Kylian Mbappé lui avait fait vivre un cauchemar au mois de septembre.

«On a encore en tête son terrible face-à-face avec Mbappé»

« Le recrutement de Zabarnyi est-il un échec ? Il est un peu trop tôt pour le dire. Il n’est là que depuis cinq mois et il a 23 ans, ce qui n’est vraiment pas vieux pour un défenseur central où l’expérience joue un grand rôle. Il n’a joué que 10 minutes à Lisbonne, mais a été dépassé par la vitesse d’Alisson Santos. Que peut-on dire aujourd’hui avec certitude ? Que Zabarnyi est trop lent pour jouer latéral droit et que Luis Enrique ne lui a vraiment pas fait un cadeau en le faisant rentrer à ce poste. Pour le reste, laissons-lui encore un peu de temps. Mais ceux qui ont voulu nous faire croire qu’il allait mettre Marquinhos au placard sont aujourd’hui inaudibles. Même s’il va forcément progresser, dans son placement, dans son attitude face aux attaquants, il ne va pas gagner en vitesse. On a encore en tête son terrible face-à-face avec Mbappé début septembre, sur le 2e but des Bleus (contre l'Ukraine). On a compris ce jour-là tout ce qui séparait l’Ukrainien du top niveau », a écrit Laurent Perrin, journaliste du Parisien, lors d'un tchat avec des internautes.