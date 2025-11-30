Jérôme Rothen : Le clash avec une légende du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur du PSG et de l'équipe de France, Jérôme Rothen est désormais réputé pour son émission de radio sur RMC. Et l'ex-ailier gauche s'en est récemment pris à Luis Fernandez au sujet de sa candidature pour venir épauler Zinedine Zidane lorsque ce dernier sera nommé sélectionneur de l'équipe de France. Explications.

Interrogé fin octobre dans le Super Moscato Show sur RMC, Luis Fernandez lançait un appel du pied à Zinedine Zidane afin de lui proposer ses services pour venir l'aider dans sa future mission de sélectionneur de l'équipe de France : « Je lui ai dit: ‘Tu as commencé ta carrière avec moi, j’aimerais bien la finir avec toi.’ S’il reprend l’équipe de France et qu’il a besoin de quelqu’un… Pas comme adjoint. Mais dans son staff, travailler avec lui, faire le lien avec les joueurs… Moi ça me plairait. Je ne suis pas largué! Zizou compte énormément pour moi », indiquait l'ancien coach emblématique du PSG. Une sortie médiatique qui a fait réagir Jérôme Rothen.

« Tu crois que Zidane, il a besoin de Luis Fernandez » Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, l'ex-ailier gauche du PSG a clashé Luis Fernandez sur cette candidature, qu'il juge relativement inutile pour Zidane : « Je ne vais pas forcément dire tout ce que je pense. Je vais vous dire la vérité car je suis respectueux du joueur qu’il a été. Une fois que j’ai dit le respect que j’ai pour lui. Je trouve que sa phrase, c’est une boutade. Il va servir à quoi ? Tu crois que Zidane, il a besoin de Luis Fernandez dans son staff », lâche Rothen.