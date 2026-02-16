Il aperçoit Thierry Henry au meilleur moment et l'interpelle pour une discussion musclée : «Je l'ai vu dans le train et...»

Après sa carrière de joueur, Thierry Henry a rapidement débuté à la télévision où il est reconnu comme l'un des meilleurs consultants parmi les anciens joueurs. Cependant, ses commentaires sont parfois mal interprétés par les entraîneurs en place ce qui lui a valu quelques discussions musclées.
Lorsqu'Amazon avait récupéré les droits de diffusion de la Ligue 1, rapidement un gros coup a été signé avec Thierry Henry, le consultant vedette de Prime Vidéo. Cependant, si ses analyses faisaient l'unanimité auprès du public, ce n'était pas toujours le cas au sein des clubs. Ainsi, la légende des Gunners n'avait pas hésité à pointer du doigt l'utilisation de Lionel Messi qui avait été positionné dans le couloir droit lors d'un match contre l'OM. Mauricio Pochettino, alors entraîneur du PSG, n'avait pas apprécié cette analyse et n'avait pas hésité à le faire à Thierry Henry.
Thierry Henry interpellé... dans un train
« J'ai vu Thierry dans un train le lendemain de ses déclarations, je lui ai dit : "Thierry, qu'est-ce que tu as dit hier ? C'est de ma faute si Messi va ici et ne connecte pas avec les autres joueurs ? Tu crois que je lui ai dit vas ici et ne bouge pas ?" Il m'a dit : "non désolé, mais je devais dire quelque chose..." je lui ai dit non, tu donnes une mauvais image de moi parce que tu as faux, ce n'est pas vrai ! », confie-t-il au pour The Hight performance Brodcast avant de poursuivre.
«Vous devez expliquer ce que vous voyez sur le terrain»
« Parce que c'était le souhait de Messi de se mettre à cette position pour se reposer, recharger ses batteries et être prêt ensuite à recommencer. Thierry m'a ensuite dit : "non, non, je suis désolé." J'ai dit oui, mais ce genre de déclarations créent une mauvaise image de moi, les gens se disent que ce gars n'a aucune idée de comment coacher ce genre de joueur. Vous devez expliquer ce que vous voyez sur le terrain, pas imaginer ce que le coach aurait pu dire ou ne pas dire avant », ajoute Mauricio Pochettino.