Il aperçoit Thierry Henry au meilleur moment et l'interpelle pour une discussion musclée : «Je l'ai vu dans le train et...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après sa carrière de joueur, Thierry Henry a rapidement débuté à la télévision où il est reconnu comme l'un des meilleurs consultants parmi les anciens joueurs. Cependant, ses commentaires sont parfois mal interprétés par les entraîneurs en place ce qui lui a valu quelques discussions musclées.

Lorsqu'Amazon avait récupéré les droits de diffusion de la Ligue 1, rapidement un gros coup a été signé avec Thierry Henry, le consultant vedette de Prime Vidéo. Cependant, si ses analyses faisaient l'unanimité auprès du public, ce n'était pas toujours le cas au sein des clubs. Ainsi, la légende des Gunners n'avait pas hésité à pointer du doigt l'utilisation de Lionel Messi qui avait été positionné dans le couloir droit lors d'un match contre l'OM. Mauricio Pochettino, alors entraîneur du PSG, n'avait pas apprécié cette analyse et n'avait pas hésité à le faire à Thierry Henry.

🗣️ 𝗠𝗔𝗨𝗥𝗜𝗖𝗜𝗢 𝗣𝗢𝗖𝗛𝗘𝗧𝗧𝗜𝗡𝗢 𝗥𝗔𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗢𝗨 𝗜𝗟 𝗔 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗧𝗛𝗜𝗘𝗥𝗥𝗬 𝗛𝗘𝗡𝗥𝗬, 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗗𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗢𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗜𝗢𝗡𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜. 👀



Thierry Henry disait que Lionel Messi n'était pas bien utilisé par Pochettino au PSG,… pic.twitter.com/v6uH2QQQ7g — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 15, 2026

Thierry Henry interpellé... dans un train « J'ai vu Thierry dans un train le lendemain de ses déclarations, je lui ai dit : "Thierry, qu'est-ce que tu as dit hier ? C'est de ma faute si Messi va ici et ne connecte pas avec les autres joueurs ? Tu crois que je lui ai dit vas ici et ne bouge pas ?" Il m'a dit : "non désolé, mais je devais dire quelque chose..." je lui ai dit non, tu donnes une mauvais image de moi parce que tu as faux, ce n'est pas vrai ! », confie-t-il au pour The Hight performance Brodcast avant de poursuivre.