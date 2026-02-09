En grande difficulté, ce joueur du PSG «pourrait manquer la Coupe du monde» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques mois de la Coupe du monde, les sélectionneurs gardent une attention toute particulière sur les joueurs qui feront normalement partie du voyage. En ce moment au PSG, il y a un changement de garde qui fait que tout est relancé dans la hiérarchie et cela pourrait avoir des conséquences sur l'équipe formée par Didier Deschamps.

Depuis l'année dernière, le PSG se pose beaucoup de questions concernant le poste de gardien. Le club de la capitale a déjà opté pour des choix forts en se séparant de Gianluigi Donnarumma l'été dernier mais cela n'a pas tout réglé, loin de là. La concurrence actuelle à ce poste pourrait fermer les portes de la Coupe du monde à Lucas Chevalier, en difficulté.

Grosse inquiétude au PSG pour Lucas Chevalier En progression ces dernières années au LOSC, Lucas Chevalier a tapé dans l'œil des dirigeants du PSG qui ont tout fait pour le recruter l'été dernier. Mais depuis son arrivée, ses performances sont en demi-teinte et il n'est pas une valeur sûre. A tel point que Matvey Safonov s'impose de plus en plus comme un candidat crédible pour prendre sa place en fin de saison. Le gardien français doit même vite se ressaisir s'il ne veut pas que ses rêves soient anéantis.