PSG : Cet ancien joueur a vécu un calvaire…

Le monde du football continue de se développer. Et si de nos jours, les footballeurs sont très bien payés, il peut arriver que certains d’entre eux ne se sentent pas bien, notamment mentalement. Il y a peu, un ancien joueur passé par le PSG dans les années 2010 s’est livré à cœur ouvert sur son mal-être lorsqu’il était encore en activité.

Ce n’est pas un secret, mais le monde du football est extrêmement exigeant, aussi bien physiquement que moralement et mentalement. Les footballeurs de haut niveau démarrent leur carrière de plus en plus jeune, et il arrive parfois que dans la tête, tout ne s’emboîte pas très bien. Certains athlètes vivent mal l’exigence du très haut niveau, à l’image d’un ancien joueur du PSG, qui s’est récemment livré à ce sujet.

Un ancien du PSG a livré un témoignage poignant En 2012, le PSG déboursait 6M€ afin de s’attacher les services de Grégory Van der Wiel. L’ancien latéral droit néerlandais, qui avait quitté le club parisien en 2016, a finalement pris sa retraite trois ans plus tard, en 2019. A la fin du mois de janvier, ce dernier diffusait deux vidéos sur ses réseaux sociaux, dans lesquelles il évoquait son mal-être en tant que footballeur professionnel, utilisant des mots très poignants.