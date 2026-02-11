Elections à la Mairie de Paris : Le PSG impliqué avec un premier rendez-vous, «il ne faudra pas perdre de temps»

Axel Cornic

Un sujet assez surprenant s’est invité dans la campagne électorale en vue des élections municipales 2026, avec de plus en plus de candidats qui se positionnent pour une vente du Parc des Princes. Cela fait plusieurs années que le Paris Saint-Germain souhaite acheter l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, mais pour le moment, Anne Hidalgo s’y est toujours opposée.

Les relations entre la mairie de Paris et le PSG n’ont pas toujours été idylliques depuis 2011 et l’arrivée de QSI. Les deux parties se sont surtout affrontées sur la question du Parc des Princes, que les propriétaires du club parisien aimeraient racheter pour notamment l’agrandir.

Rachida Dati ouvre la porte au PSG Mais tout pourrait bien changer avec le départ d’Anne Hidalgo, qui a annoncé ne pas vouloir briguer un troisième mandat en mars 2026. Parmi ses successeurs on semble plutôt être pour la réouverture des négociations avec le PSG, puisque Emmanuel Grégoire et Pierre-Yves Bournazel ont clairement affiché cette position. Ils ont été rejoints ce mardi par Rachida Dati, qui a notamment déclaré : « Je négocierai la vente du Parc des Princes au PSG ».