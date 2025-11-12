Du jamais vu au PSG : L'annonce très inquiétante...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Lucas Chevalier peine à faire oublier Gianluigi Donnarumma. Le portier français a encore une fois vécue une soirée compliquée à Lyon dimanche soir malgré la victoire du PSG (3-2). Et la situation commence à inquiéter Thierry Barnerat, entraîneur de Thibaut Courtois, qui n'avait jamais un tel body language chez Lucas Chevalier.

Encore une fois pointé du doigt après la victoire du PSG à Lyon (3-2), Lucas Chevalier peine à justifier l'investissement consenti par le club de la capitale. Une situation commentée par Thierry Barnerat, entraîneur de Thibaut Courtois, qui commence à sérieusement s'inquiéter du rendement de l'ancien portier du LOSC.

Chevalier, la grosse inquiétude « Les deux buts c'est une chose mais si on parle du niveau général de Lucas Chevalier et ce qu'il a produit jusqu'à maintenant, c'est clair qu'il n'est pas à 100% du niveau de performances qu'il pourrait réaliser. Sur les deux buts, c'est Luis Enrique qui impose une situation tactique qui met en difficulté le gardien de but. Mais sur l'aspect général, c'est différent. Avant de signer, il avait dit: "si je fais une erreur au PSG, il y aura trois pages, si j'en fais une à Lille, il y aura trois lignes". Il est très conscient. Il a une très grande charge émotionnelle », souligne-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.