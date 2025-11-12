Du jamais vu au PSG : L'annonce très inquiétante...

Depuis le début de la saison, Lucas Chevalier peine à faire oublier Gianluigi Donnarumma. Le portier français a encore une fois vécue une soirée compliquée à Lyon dimanche soir malgré la victoire du PSG (3-2). Et la situation commence à inquiéter Thierry Barnerat, entraîneur de Thibaut Courtois, qui n'avait jamais un tel body language chez Lucas Chevalier.
Chevalier, la grosse inquiétude
« Les deux buts c'est une chose mais si on parle du niveau général de Lucas Chevalier et ce qu'il a produit jusqu'à maintenant, c'est clair qu'il n'est pas à 100% du niveau de performances qu'il pourrait réaliser. Sur les deux buts, c'est Luis Enrique qui impose une situation tactique qui met en difficulté le gardien de but. Mais sur l'aspect général, c'est différent. Avant de signer, il avait dit: "si je fais une erreur au PSG, il y aura trois pages, si j'en fais une à Lille, il y aura trois lignes". Il est très conscient. Il a une très grande charge émotionnelle », souligne-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.
«C'est la première fois que le je vois comme ça»
Mais surtout, Thierry Barnerat s'inquiète de l'impression renvoyée par Lucas Chevalier qu'il n'avait jamais vu afficher un tel body language. « Sur ce match contre Lyon, il a body language où tu vois qu'il n'est pas pas ancré. C'est la première fois que le je vois comme ça. Tu vois qu'il n'est pas stable émotionnellement, il n'a pas d'ancrage », conclut-il. Des propos qui ne devrait pas rassurer du côté du PSG.