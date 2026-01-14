C'est terminé pour Achraf Hakimi : Il confirme !

Longtemps blessé, Achraf Hakimi a raté le début de la CAN. Mais désormais, c'est bien terminé pour le joueur du PSG qui a fait son retour à la compétition et qui monte en puissance. Walid Regragui compte même sur sa star pour dominer le Nigéria en demi-finale et continuer à rêver de remporter la CAN à domicile.
De retour à la compétition lors de la dernière journée de la phase de poule de la CAN contre la Zambie, Achraf Hakimi a ensuite disputé l'intégralité du huitième de finale contre la Tanzanie (1-0) puis du quart de finale contre le Cameroun (2-0). Cela confirme donc que les galères sont bien terminées pour le joueur du PSG, ce qui réjouit Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc.
Regragui annonce la couleur pour Hakimi
« Il monte en puissance. C’était impossible qu’il soit à 100 % contre la Zambie. Il a fait 90 minutes contre la Tanzanie, il fallait qu’il passe la barrière psychologique de l’après blessure. Contre le Cameroun il a fait un match solide. Il monte en puissance », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Il va aider cette équipe»
« Pourtant, il a été grippé, on a eu une crainte de blessure musculaire car le virus l’avait fragilisé. Mais il a tenu, ça montre le joueur qu’il est. Quand tu es coach et que tu as un joueur comme lui, tu es content. Demain, je vous l’annonce, il va être énorme physiquement et techniquement. Il va aider cette équipe. On a un rêve et Achraf, c’est le porteur de ce rêve », ajoute Walid Regragui.