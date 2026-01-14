C'est terminé pour Achraf Hakimi : Il confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps blessé, Achraf Hakimi a raté le début de la CAN. Mais désormais, c'est bien terminé pour le joueur du PSG qui a fait son retour à la compétition et qui monte en puissance. Walid Regragui compte même sur sa star pour dominer le Nigéria en demi-finale et continuer à rêver de remporter la CAN à domicile.

De retour à la compétition lors de la dernière journée de la phase de poule de la CAN contre la Zambie, Achraf Hakimi a ensuite disputé l'intégralité du huitième de finale contre la Tanzanie (1-0) puis du quart de finale contre le Cameroun (2-0). Cela confirme donc que les galères sont bien terminées pour le joueur du PSG, ce qui réjouit Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc.

Regragui annonce la couleur pour Hakimi « Il monte en puissance. C’était impossible qu’il soit à 100 % contre la Zambie. Il a fait 90 minutes contre la Tanzanie, il fallait qu’il passe la barrière psychologique de l’après blessure. Contre le Cameroun il a fait un match solide. Il monte en puissance », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.