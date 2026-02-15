«C'est catastrophique...» : Du changement réclamé sur RMC, un joueur du PSG frôle la correctionnelle ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Trop c'est trop. Voici le constat dressé par un consultant de RMC vendredi soir à la suite de la sortie de route du Paris Saint-Germain en Bretagne. Défaits à Rennes (1-3), les joueurs de Luis Enrique ont failli et l'un d'entre eux en particulier. Un réglement de comptes a eu lieu pendant l'After Foot.

Le Paris Saint-Germain n'a pas su enchaîner avec une troisième victoire de rang. Après un succès poussif à Strasbourg il y a deux semaines de cela (2-1), les hommes de Luis Enrique n'avaient fait qu'une bouchée de l'OM au Parc des princes (5-0). Une performance pleine qui avait permis à certains sceptiques de retrouver le PSG conquérant de la seconde partie de saison dernière. Toutefois, tout s'est écroulé au Roazhon Park vendredi soir.

"Zabarnyi, il est nul. Tu le sais Ousmane, tu le sais !" pic.twitter.com/RTET6IRHss — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) February 13, 2026

«Si je suis Luis Enrique, je te dis la vérité, je le prends je l'envoie en réserve» Cela faisait trois matchs de suite auxquels Ilya Zabarnyi n'avait pas pris part avec le PSG. Après la correction infligée par le club de la capitale face à l'ennemi historique qu'est l'OM cinq jours plus tôt (5-0) entraînant quelques heures plus tard le départ de Roberto De Zerbi de son poste de l'Olympique de Marseille, Luis Enrique a fait le choix de relancer le défenseur ukrainien dans la charnière centrale aux côtés de Willian Pacho. Le PSG a été battu à Rennes sur le score de 3 buts à 1 vendredi soir. La goutte d'eau de trop selon Maxime Chanot. « Ce qu'on a vu ce soir, c'est encore catastrophique Zabarnyi. Si je suis Luis Enrique, je te dis la vérité, je le prends je l'envoie en réserve. Il fait n'importe quoi ».