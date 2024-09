Ce crack refuse de signer au PSG, un défi lui est proposé à l'OL

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Rayan Cherki était tout proche de rejoindre le PSG. Mais finalement, le crack désormais âgé de 21 ans a fini par rester à l’OL après un mercato endiablé. Buteur à deux reprises sur ses deux dernières apparitions, le talentueux milieu offensif a reçu un gros défi de la part de Pierre Sage pour sa progression.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a beaucoup prospecté en Ligue 1. Contrairement aux dernières années, les dirigeants franciliens ne veulent plus laisser s’échapper les plus grands talents du championnat de France. Si l’été dernier déjà, Paris avait misé sur la venue de Bradley Barcola, le PSG a de nouveau frappé un grand coup cet été avec l’arrivée contre 60M€ de Désiré Doué. Mais le club de la capitale aurait également pu récupérer Rayan Cherki.

Rayan Cherki était tout proche du PSG cet été

Car en juin dernier, un accord de principe était révélé entre le PSG et l’OL pour un transfert de Rayan Cherki contre 15M€. Déjà évoqué à Paris l’hiver dernier, le joueur de 21 ans s’est même entretenu avec Luis Enrique, avant de finalement se désister. Convoité par le Borussia Dortmund mais aussi par le RB Leipzig, Rayan Cherki est resté à l’OL, et a même prolongé son contrat. Et clairement, les grands débuts du phénomène lyonnais cette saison ont été marquants. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach Pierre Sage est revenu sur les prestations de son joueur, buteur face à l’OM et à l’Olympiakos.

« On sait tous le joueur qu’il peut être, mais on aimerait tous voir le joueur qu’il doit être »

« L’idée, maintenant, est qu’il arrive à organiser tout ça dans sa tête et dans son jeu de manière à saisir les bons modes au bon moment en fonction de la situation de jeu. C’est un joueur qui a tendance à se mettre en action après avoir reçu le ballon. Et lorsqu’il le fait avant d’avoir reçu le ballon, il est souvent beaucoup plus performant.(...) L’enjeu pour lui, ça va être d’être régulier dans son niveau de performance. On sait tous le joueur qu’il peut être, mais on aimerait tous voir le joueur qu’il doit être », a ainsi déclaré l’entraîneur de l’OL, qui attend beaucoup de son joyau...