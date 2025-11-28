Barcola remplacé au PSG : Un nom est déjà annoncé !

Après une saison globalement réussie malgré la concurrence renforcée par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, Bradley Barcola peine à confirmer. L'ailier du PSG déçoit, à tel point qu'un nom est déjà évoqué pour le remplacer à savoir Lee Kang-In, qui réalise lui une excellente saison jusque-là.
La saison dernière, la montée en puissance de Bradley Barcola avait été freinée par le transfert de Khvicha Kvaratskhelia ainsi que par l'éclosion de Désiré Doué. Et alors qu'il bénéficie des nombreuses absences dans son secteur de jeu pour beaucoup jouer, l'ancien ailier de l'OL peine à convaincre. A tel point que Dominique Séverac, journaliste du Parisien, verrait bien Lee Kang-In lui prendre sa place.
Lee préféré à Barcola ?
« C'est en effet la question que je me suis posée hier, sachant que Lee préfère l'aile droite et que Kvara préfère la gauche. Cela réglerait au moins ce problème et laisserait Barcola en dehors de la pression et des commentaires. Je pense que c'est ce que l'on verra samedi à Monaco avec possiblement une attaque Lee - Dembélé - Kvara ou Mbaye ou Ndjantou », écrit-il à l'occasion d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'ajouter que sa prolongation est toujours en bonne voie.
« Barcola est arrivé à l'été 2023 et son bilan au PSG est globalement positif. Il traverse une période affreuse depuis deux mois, qui ne remet pas en cause ses états de service ni sa prolongation en cours. Il va encore tellement changer. En bien, a priori. Le lâcher maintenant serait une erreur considérable. Et pourtant, il m'agace énormément en ce moment. Je pense qu'il n'encaisse pas la répétition des efforts et l'absence de repos cet été », ajoute Dominique Séverac.