Après Mbappé, le PSG annonce une révolution !

Amadou Diawara

Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a lancé une révolution. Plutôt que de continuer à empiler les stars, le club de la capitale veut désormais miser sur un collectif fort avec de jeunes joueurs. Alors que Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé ont quitté le PSG, Victoriano Melero a lâché ses vérités sur cette révolution.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En effet, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG n'a plus du tout le même visage. En effet, le club de la capitale n'a plus aucune superstar dans son effectif. Ce qui correspond à la nouvelle politique du PSG.

Kylian Mbappé a quitté le PSG

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Victoriano Melero a confirmé que le PSG avait volontairement révolutionné son effectif, et ce, en construisant un collectif fort, jeune et sans star.

«Une nouvelle orientation avec un effectif plus jeune»

« Le nouveau modèle économique a-t-il dicté la nouvelle politique sportive, avec moins de stars et un rajeunissement de l’effectif ? (Il hésite) Non… Le président, le coach (Luis Enrique) et Luis (Campos) ont décidé de donner une nouvelle orientation avec un effectif plus jeune. Et cela correspond à ce qu’on fait en interne », a affirmé Victoriano Melero, le nouveau directeur général du PSG. Pour rappel, le club de la capitale s'est séparé de nombreuses vedettes avant Kylian Mbappé. En effet, Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Sergio Ramos et bien d'autres ont quitté le PSG lors de l'été 2023.