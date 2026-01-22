Achraf Hakimi : Le PSG annonce un problème !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Finaliste malheureux de la CAN 2025 avec le Maroc, Achraf Hakimi a fait son retour à Paris. Cependant, il pourrait bien ne pas être disponible vendredi soir pour le déplacement à Auxerre. En conférence de presse, Luis Enrique a effectivement révélé un petit problème physique pour son joueur.

Victime d'une grosse entorse de la cheville contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi n'a plus joué avec le PSG depuis quasiment trois mois. Et pour cause, il s'est rendu entre temps au Maroc pour y disputer la CAN dont il a atteint la finale, perdue contre le Sénégal. De retour à Paris, le latéral droit pourrait toutefois être absent du déplacement à Auxerre vendredi soir comme l'a expliqué Luis Enrique.

Problème physique pour Hakimi ? « Cela dépend de la séance d’entraînement aujourd’hui. Je veux parler avec lui. C’est important de savoir comment il se sent, ce qu’il pense. Mais, il est de retour et il est dans la condition normale. Il y a un petit problème, rien d’important. Demain, je prendrai ma décision après avoir parlé », lâche-t-il en conférence de presse avant d'évoquer la rencontre face à Auxerre.