Achraf Hakimi : Le PSG annonce un problème !

Finaliste malheureux de la CAN 2025 avec le Maroc, Achraf Hakimi a fait son retour à Paris. Cependant, il pourrait bien ne pas être disponible vendredi soir pour le déplacement à Auxerre. En conférence de presse, Luis Enrique a effectivement révélé un petit problème physique pour son joueur.
Victime d'une grosse entorse de la cheville contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi n'a plus joué avec le PSG depuis quasiment trois mois. Et pour cause, il s'est rendu entre temps au Maroc pour y disputer la CAN dont il a atteint la finale, perdue contre le Sénégal. De retour à Paris, le latéral droit pourrait toutefois être absent du déplacement à Auxerre vendredi soir comme l'a expliqué Luis Enrique.
Problème physique pour Hakimi ?
« Cela dépend de la séance d’entraînement aujourd’hui. Je veux parler avec lui. C’est important de savoir comment il se sent, ce qu’il pense. Mais, il est de retour et il est dans la condition normale. Il y a un petit problème, rien d’important. Demain, je prendrai ma décision après avoir parlé », lâche-t-il en conférence de presse avant d'évoquer la rencontre face à Auxerre.
«Il y a un petit problème, rien d’important»
« Ce sont des matchs compliqués, toujours. Ils sont en difficulté au classement. Normalement, ce sera contre un bloc bac. Quand tu es face à cela, il n’y a pas d’espace ou de temps pour finir. Il faut être lucide. On est habitué à ce genre de problème, mais cela ne veut pas dire que ce sera facile. Il faudra être attentif et précis. C’est encore plus difficile contre un bloc bas », ajoute Luis Enrique.