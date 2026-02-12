Zidane à l’OM, une «possibilité» annoncée en interview !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Marseille où il a passé toute son enfance, Zinedine Zidane n'a pourtant jamais porté le maillot de l'OM au cours de sa carrière de joueur. Et pourtant, il existait une possibilité bien concrète comme l'a lui-même révélé le principal intéressé en interview, mais Zidane avait préféré une autre option... Explications.

Et si la carrière de joueur de Zinedine Zidane avait été complètement différente avec un passage à l'OM ? L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France formé du côté de l'AS Cannes, avait été contraint de changer d'air en 1992 avec la relégation en deuxième division du club azuréen. Les prétendants n'ont pas manqué à ce moment précis pour Zidane, et même l'OM a tenté de récupérer celui qui était considéré à cette époque comme un grand espoir du football français. Mais c'est finalement un autre club français qui a raflé la mise...

OM : De Zerbi claque la porte et demande de l’argent pour d’autres personnes ! https://t.co/hqtPzLMQLj — le10sport (@le10sport) February 11, 2026

« L’OM était sur moi » Dans une interview pour L'EQUIPE en 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane a pourtant révélé que l'OM aurait pu être une possibilité pour lui en 1992 au moment de quitter l'AS Cannes : « En 1992, quand je vais à Bordeaux. L’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes », indique l'ancien numéro 10, qui s'est finalement révélé aux yeux de l'Europe avec les Girondins de Bordeaux avec un beau parcours en Coupe UEFA en 1996, juste avant de partir à l'étranger.