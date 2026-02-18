Un champion du monde à l'OM ? «Vu le contexte...», la révélation sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'OM, l'heure est aux grandes manœuvres. Un départ important a été recensé il y a plusieurs jours et un changement encore plus conséquent a été annoncé en ce début de semaine dans l'organigramme. Néanmoins, le premier départ en question n'a pas encore été comblé, incitant l'Olympique de Marseille à tenter une petite folie. Explications.

La vie sans Roberto De Zerbi, 2ème semaine. Depuis le départ à l'amiable de l'entraîneur italien il y a une semaine jour pour jour, ça part dans tous les sens à Marseille. Le directeur du football a déposé sa démission, refusée par les hauts décideurs de l'OM. Le propriétaire Frank McCourt a débarqué au sein de la cité phocéenne pour entre autres convaincre Medhi Benatia de rester jusqu'à la fin de la saison en lui confiant plus de responsabilités comme le stipule le communiqué de l'OM ces dernières heures. « Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles ».

«McCourt n’avait plus vraiment envie de signer des chèques» Journaliste d'investigation, Romain Molina a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube mardi après-midi en révélant les dessous de ce coup de tonnerre à l'Olympique de Marseille. « McCourt a demandé à Benatia de rester. La raison est très simple : fin de l’année dernière, McCourt n’avait plus vraiment envie de signer des chèques. Il voit que Benatia lui ramène de l’argent. Valorisation de l’effectif et ventes de joueurs. C’est très binaire ».