Trois renforts arrivent à l'OM, la grande annonce !

Après la gifle infligée par Liverpool au Vélodrome, l'OM va tenter de valider son ticket pour les barrages de la Ligue des Champions contre le Club Brugge. Mais avant ce grand rendez-vous, l'OM doit se frotter au RC Lens. Interrogé sur les prochaines échéances marseillaises, Timothy Weah s'est réjoui de voir trois renforts rejoindre son équipe.
Ce mercredi soir, l'OM a eu la lourde tâche de se frotter à Liverpool au Vélodrome. Battue sèchement, la bande à Mason Greenwood a un ultime match à jouer pour composter son billet pour les barrages de la Ligue des Champions. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi doivent affronter le Club Brugge mercredi.
OM : Aguerd revient de la CAN
Interrogé par RMC Sport, Timothy Weah a affirmé qu'il ne pensait pas encore au déplacement sur la pelouse du Club Brugge. L'OM étant opposé au RC Lens ce samedi soir. Dans le même temps, le joueur formé au PSG s'est réjoui que trois renforts rejoignent son équipe : les recrues Quinten Timber et Ethan Nwaneri, ainsi que Nayef Aguerd, finaliste de la CAN 2025 avec le Maroc.
«Deux joueurs arrivent pour renforcer l’équipe»
« Il s’agira d’une finale pour une qualification la semaine prochaine à Bruges ? On va devoir d’abord se concentrer sur Lens, car il faut faire étape par étape, et ensuite viendra Bruges. Je connais cette équipe, jouer là-bas n’est jamais facile, et je pense que ce sera un beau match. Il va falloir qu’on reste uni. Mentalement, nous sommes bien en ce moment, il faut continuer ainsi. Deux joueurs arrivent pour renforcer l’équipe, Nayef (Aguerd) est aussi rentré (de la CAN), ça peut faire du bien », a confié Timothy Weah, recrue estivale de l'OM.