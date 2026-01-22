Trois renforts arrivent à l'OM, la grande annonce !

Amadou Diawara

Après la gifle infligée par Liverpool au Vélodrome, l'OM va tenter de valider son ticket pour les barrages de la Ligue des Champions contre le Club Brugge. Mais avant ce grand rendez-vous, l'OM doit se frotter au RC Lens. Interrogé sur les prochaines échéances marseillaises, Timothy Weah s'est réjoui de voir trois renforts rejoindre son équipe.

Ce mercredi soir, l'OM a eu la lourde tâche de se frotter à Liverpool au Vélodrome. Battue sèchement, la bande à Mason Greenwood a un ultime match à jouer pour composter son billet pour les barrages de la Ligue des Champions. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi doivent affronter le Club Brugge mercredi.

OM : Aguerd revient de la CAN Interrogé par RMC Sport, Timothy Weah a affirmé qu'il ne pensait pas encore au déplacement sur la pelouse du Club Brugge. L'OM étant opposé au RC Lens ce samedi soir. Dans le même temps, le joueur formé au PSG s'est réjoui que trois renforts rejoignent son équipe : les recrues Quinten Timber et Ethan Nwaneri, ainsi que Nayef Aguerd, finaliste de la CAN 2025 avec le Maroc.