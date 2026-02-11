Roberto De Zerbi quitte l'OM : Samir Nasri fait une comparaison qui fait mal, «c'est comme si…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM et Roberto De Zerbi ont officialisé leur séparation d’un commun accord dans un communiqué publié tard dans la nuit de mardi à mercredi, Samir Nasri a donné son ressenti à la suite du départ du technicien italien. L’ancien joueur formé à Marseille estime qu’il n’a pas pris « assez de hauteur » par rapport aux responsabilités qu’il avait et a fait une comparaison pour illustrer ses propos.

C’est donc officiel, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM, où il avait été nommé entraîneur à l’été 2024. Au moment de son arrivée, le club voulait se projeter sur un projet de trois ans et c’est pourquoi le technicien italien avait signé un contrat jusqu’en juin 2027 dont il ne sera pas allé au bout, ce qui dérange Samir Nasri.

«Tu repars à zéro encore une fois» « Ce qui me dérange, c’est que le projet c’était trois ans. T’as pris un entraîneur pour trois ans, t’as fait un recrutement pour trois ans. Là, maintenant, tu vas te retrouver à prendre un autre entraîneur, qui peut-être ne partage pas la même philosophie que De Zerbi, et qui va te demander 10 autres joueurs qui n’ont rien à voir avec les joueurs que t’as pris. Et tu repars à zéro encore une fois. Pour moi, c’est ça le problème », a réagi Samir Nasri au micro de Canal+.

«C’est comme si c’était un supporter qui entraînait l’équipe» « Il n’a pas pris la hauteur qu’un coach devrait prendre lorsqu’il a ces responsabilités », estime l’ancien joueur de l’OM. « C’est comme si c’était un supporter qui entraînait l’équipe. Il est énormément affecté par les défaites. J’ai travaillé avec beaucoup d’entraîneurs, ok ils sont affectés le jour du match, le lendemain ça y est, c’est passé. Je trouve ça bizarre, dommage et décevant cette forme d’abandon de sa part. Je n’arrive pas à le comprendre. »