Roberto De Zerbi quitte l’OM : Il prend très cher sur RMC !

Un an et demi seulement après son arrivée, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM, qui a officialisé son départ dans la nuit de mardi à mercredi. Un départ qui a fait réagir sur les ondes de RMC, où l’on n’a pas été de main morte avec le technicien italien, surtout en ce qui concerne sa communication.
« Une décision difficile. » Tard dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a publié un communiqué afin d’officialiser le départ de Roberto De Zerbi. Arrivé à l’été 2024 et sous contrat jusqu’en juin 2027, le technicien italien est parti d’un « commun accord » avec le club. Le technicien italien n’aura pas résisté à l’élimination en Ligue des champions, ainsi qu’à la déroute au Parc des Princes face au PSG dimanche (5-0).
« De Zerbi pour moi, c’est un échec total »
Au moment de donner son avis sur le départ de Roberto De Zerbi et s’il était inévitable, Denis Charvet a surtout remis en question sa communication. « Au-delà de ses compétences, je ne le juge pas, même si on a tous eu du mal avec ses compositions d’équipe, ce que je juge avant tout, c’est sa communication. Pour moi, sa communication était catastrophique. Sûrement qu’il est patron, je pense qu’il doit avoir une autre autorité dans le vestiaire, sauf qu’il t’enfume tout le temps. Je n’aime pas ces entraîneurs qui t’enfument, te racontent une histoire et il fait l’inverse. Rabiot, c’était son fils, il l’a viré comme un mal-propre, et ce n’est pas le seul. De Zerbi pour moi, c’est un échec total », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC.
« Il n’est pas du tout fiable sur ses discours »
« Il a plutôt exercé une autorité. Il n’a pas été gentil, trop gentil ou laxiste. En revanche, très dur à suivre comme le dit Denis », a enchaîné Pierre Dorian. « Il n’y a pas d’actes qui suivent les discours, jamais. Il change d’avis en 24 heures, il n’est pas du tout fiable sur ses discours. Mais en terme d’autorité, je pense qu’il avait longtemps l’autorité sur ses joueurs. » Samedi, pour la réception de Strasbourg, le duo Jacques Abardonado-Romain Ferrier est pressenti afin d’assurer l’intérim. En ce qui concerne les potentiels remplaçants de Roberto De Zerbi, les pistes menant à Habib Beye, Eric Chelle et Sergio Conceiçao ont été évoquées ces dernières heures, comme indiqué par L’Équipe.