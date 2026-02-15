OM : Tension entre deux joueurs en plein match, il y a eu du sang !

Tout va mal à l'OM en ce moment. Après les résultats décevants de ces dernières semaines, le club a vu son entraîneur Roberto De Zerbi faire ses valises et Medhi Benatia annoncer sa démission dans la foulée. Face à Strasbourg, l'OM a encore connu une soirée difficile en laissant revenir son adversaire à 2-2 après avoir mené 2-0. La tension est à son paroxysme, sur et en dehors du terrain.
Samedi, l'OM recevait Strasbourg au Vélodrome pour un match qui s'annonçait tendu. En effet, avant la colère des supporters en tribunes, les réseaux sociaux de la Ligue 1 n'avaient pas hésité à mettre l'eau à la bouche en proposant une vidéo sur les tensions sur le terrain entre deux figures de l'OM et de Strasbourg. L'un d'entre eux y ajouté son grain de sel.
Le nouveau chambrage après la rencontre
Sur Instagram, le compte de la Ligue 1 avait publié une vidéo avant la rencontre sur les accrochages entre Leonardo Balerdi et Emanuel Emegha lors d'un précédent match entre les deux équipes. On peut voir que l'ambiance était déjà très chaude entre les deux joueurs, qui n'ont pas eu l'occasion de se retrouver samedi car ils étaient tous les deux absents. Mais l'attaquant néerlandais a vu la publication et n'a pas hésité à en remettre une petite couche. « Mon chouchou » écrit-il, dans un contexte qui fait parler.
L'OM au plus mal
En effet, le ton plutôt moqueur de la réaction d'Emegha pourrait faire réagir au vu de l'état de forme de Leonardo Balerdi en ce moment. Pointé du doigt pour son match catastrophique face au PSG, le défenseur argentin subit de plein fouet la crise de son club et cela rajoute un peu d'huile sur le feu à propos de la relation entre les deux hommes. En janvier 2025, Emegha avait été plutôt clair concernant Balerdi. « C'est un petit pour moi » avait-il glissé en français après un match entre Strasbourg et Marseille.