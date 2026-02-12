OM : Roberto De Zerbi offre une belle somme d'argent avant de partir !

Arrivé à l’été 2024 et alors qu’il lui restait un an et demi de contrat, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM. Dans la nuit de mardi à mercredi le club a officialisé le départ de son entraîneur d’un commun accord. Les négociations en sens ont été facilitées par le technicien italien, qui a fait un effort financier.
L’OM a officialisé la nouvelle tard dans la nuit de mardi à mercredi. Fragilisé par l’élimination en Ligue des champions et l’humiliation face au PSG (5-0), Roberto De Zerbi a décidé de partir, lui qui semblait avoir perdu une partie de son vestiaire et disait pourtant il n’y a pas si longtemps pouvoir « rester cinq ou six ans à Marseille ».
De Zerbi a facilité son départ de l’OM
« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord », a indiqué l’OM, évoquant une décision « collective » et « difficile », prise « au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. » Marseille a en effet encore plusieurs objectifs en ligne de mire d’ici à la fin de la saison. Les Olympiens n’ont que trois points de retard sur la troisième place occupée par l’OL et seront opposés à Toulouse le 4 mars prochain en quarts de finale de la Coupe de France.
De Zerbi a renoncé à sa dernière année de contrat
Cela se fera sans Roberto De Zerbi, qui a donc décidé de quitter le navire en cours de saison et à un an et demi de la fin de son contrat. D’après les informations de RMC Sport, le technicien italien a d’ailleurs facilité son départ en renonçant à sa dernière année de contrat (2026-2027). Ce qui a permis de rapidement trouver un terrain d’entente. Roberto De Zerbi a en revanche exigé que l’ensemble de ses sept adjoints soit indemnisés correctement, ce qu’il a obtenu de la part de l’OM.