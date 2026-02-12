OM : Roberto De Zerbi offre une belle somme d'argent avant de partir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 et alors qu’il lui restait un an et demi de contrat, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM. Dans la nuit de mardi à mercredi le club a officialisé le départ de son entraîneur d’un commun accord. Les négociations en sens ont été facilitées par le technicien italien, qui a fait un effort financier.

L’OM a officialisé la nouvelle tard dans la nuit de mardi à mercredi. Fragilisé par l’élimination en Ligue des champions et l’humiliation face au PSG (5-0), Roberto De Zerbi a décidé de partir, lui qui semblait avoir perdu une partie de son vestiaire et disait pourtant il n’y a pas si longtemps pouvoir « rester cinq ou six ans à Marseille ».

De Zerbi a facilité son départ de l’OM « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord », a indiqué l’OM, évoquant une décision « collective » et « difficile », prise « au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. » Marseille a en effet encore plusieurs objectifs en ligne de mire d’ici à la fin de la saison. Les Olympiens n’ont que trois points de retard sur la troisième place occupée par l’OL et seront opposés à Toulouse le 4 mars prochain en quarts de finale de la Coupe de France.