Medhi Benatia trahi par les joueurs de l’OM ? «Ça lui a mis un coup...»

Au lendemain d’un nouveau nul frustrant contre Strasbourg (2-2), Medhi Benatia a fait savoir dimanche qu’il quittait l’Olympique de Marseille, s’enfonçant un peu plus dans la crise. Mais pour quelles raisons l’ancien international marocain a décidé quitter le navire marseillais ? Pour un observateur, ce coup de tonnerre pourrait avoir été provoqué par les joueurs...

L’Olympique de Marseille s’enfonce dans la crise après l’annonce du départ de Medhi Benatia, qui a démissionné de son poste de directeur du football quelques jours après la sortie de Roberto De Zerbi. « Je pars avec le sentiment d’avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l’environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d’atteindre les objectifs demandés », a notamment écrit l’ancien international marocain. Pour Régis Brouard, cette décision cache une vraie déception de la part de Benatia.

« Je me dis qu’on n'abandonne pas les gens comme ça. « Il y a un côté courageux au départ, je me suis dit qu’il prenait ses responsabilités, ce n’est pas simple. Pour quelles raisons s’en va-t-il ? Il y en a sûrement. Après… C’est quelque chose de personnel, mais moi, je ne supporte pas qu’on abandonne quelque chose. Et quelque part, on abandonne un peu, confie le chroniqueur de L’Équipe du Soir. Quand vous arrivez dans un projet comme l’OM, vous en connaissez les difficultés et les bienfaits, les choses qui peuvent arriver. Est-ce qu’il a bien mesuré par rapport au poste les responsabilités qu’il pouvait avoir ? Je ne sais pas. Aujourd’hui, l’OM est en difficulté, et je me dis qu’on n'abandonne pas les gens comme ça. Il doit y avoir des vraies raisons quand même. »