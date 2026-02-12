«L'hypothèse d'un OM sans lui existe» : Nouveau coup dur pour le projet McCourt ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’était engagé pour trois ans au moment de son arrivée à l’été 2024, Roberto De Zerbi a quitté son poste d’entraîneur d’un commun accord avec l’OM, qui a officialisé son départ dans la nuit de mardi à mercredi. Il pourrait en revanche ne pas être le seul à quitter le projet de Frank McCourt dans les prochains mois.

Quelques heures après l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi, une réunion a été organisée à la Commanderie mercredi, entre les dirigeants et les joueurs de l’OM. Face au groupe, Medhi Benatia, marqué par le départ du technicien italien et la période actuelle, a alors exprimé son souhait de quitter lui aussi le club.

«C’est bouclé», le prochain entraîneur de l’OM annoncé en direct sur RMC ? https://t.co/uLRN3zccEL — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

« Je suis prêt aussi à prendre mes responsabilités et à quitter le club » « Le coach n’est plus là, il a assumé. Moi je suis prêt aussi à prendre mes responsabilités et à quitter le club, même si je resterai à Marseille car j’aime cette ville et j’aime ce club », a déclaré, en substance, le directeur du football de l’OM, comme indiqué par RMC Sport. « Si les règles sont trop dures, je peux partir et je vous laisse tranquille. Dites-le. Sinon on tourne la page et on avance ensemble. » Mardi, Medhi Benatia a proposé sa démission, que Pablo Longoria et Frank McCourt ont immédiatement refusée.