«L'hypothèse d'un OM sans lui existe» : Nouveau coup dur pour le projet McCourt ?

Alors qu’il s’était engagé pour trois ans au moment de son arrivée à l’été 2024, Roberto De Zerbi a quitté son poste d’entraîneur d’un commun accord avec l’OM, qui a officialisé son départ dans la nuit de mardi à mercredi. Il pourrait en revanche ne pas être le seul à quitter le projet de Frank McCourt dans les prochains mois.
Quelques heures après l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi, une réunion a été organisée à la Commanderie mercredi, entre les dirigeants et les joueurs de l’OM. Face au groupe, Medhi Benatia, marqué par le départ du technicien italien et la période actuelle, a alors exprimé son souhait de quitter lui aussi le club.
« Je suis prêt aussi à prendre mes responsabilités et à quitter le club »
« Le coach n’est plus là, il a assumé. Moi je suis prêt aussi à prendre mes responsabilités et à quitter le club, même si je resterai à Marseille car j’aime cette ville et j’aime ce club », a déclaré, en substance, le directeur du football de l’OM, comme indiqué par RMC Sport. « Si les règles sont trop dures, je peux partir et je vous laisse tranquille. Dites-le. Sinon on tourne la page et on avance ensemble. » Mardi, Medhi Benatia a proposé sa démission, que Pablo Longoria et Frank McCourt ont immédiatement refusée.
« L’hypothèse d’un OM sans Medhi Benatia existe »
RMC Sport précise que plusieurs cadres du vestiaire sont venus vers lui pour le soutenir. Cela ne veut pas dire pour autant que l’ancien international marocain sera toujours là dans les mois à venir ou bien la saison prochaine. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, « l’hypothèse d’un OM sans Medhi Benatia existe », comme il l’a écrit sur X. Si la situation sportive ne s’améliore pas, un départ à la fin de la saison n’est pas exclu. Medhi Benatia pourrait alors rebondir en Serie A, où son expérience et son travail sont appréciés.