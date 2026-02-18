«Je ne l’ai jamais aimé» : Christophe Dugarry règle ses comptes sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours frontal dans ses analyses sur RMC, Christophe Dugarry a de nouveau commenté la crise à l’OM en pointant notamment du doigt le responsable de la situation à ses yeux. Un homme qu’il n’a jamais apprécié, et visiblement, ce n’est pas près de changer.

C'est une réorganisation qui va plaire à Christophe Dugarry. En effet, contre toute attente, l'OM a décidé de revoir ses plans puisque Frank McCourt a conforté Medhi Benatia dans ses fonctions tout en donnant moins de pouvoir à Pablo Longoria. Et justement, avant ce nouveau rebondissement, Christophe Dugarry réglait ses comptes avec le dirigeant espagnol.

🔴 𝗘́𝗡𝗢𝗥𝗠𝗘 𝗥𝗘𝗕𝗢𝗡𝗗𝗜𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔̀ 𝗟'𝗢𝗠 !!! 🤯🤯



Frank McCourt annonce que :



👉 Medhi Benatia 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂'𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 pour "piloter l’ensemble des activités sportives"



👉 Pablo Longoria va voir son… pic.twitter.com/0LJIHwJIAI — Footballogue (@Footballogue) February 17, 2026

Dugarry fracasse Longoria « Ce qui me saoule, c’est que celui qui reste, c’est celui qu’on n’entend pas, et qui est le responsable de tous. Longoria, tu ne l’entends que pour se sauver les miches. Quand il faut parler du club, tu ne l’entends pas. Il est où lui, qu’est-ce qu’il fait ? Je n’ai jamais vu ça. Tu ne l’entends pas. Lui, je ne peux plus le voir. De toute façon je ne l’ai jamais aimé, et je pense qu’il est un des grands responsables de toute cette catastrophe… », lâche-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.