«Je ne l’ai jamais aimé» : Christophe Dugarry règle ses comptes sur RMC !

Toujours frontal dans ses analyses sur RMC, Christophe Dugarry a de nouveau commenté la crise à l’OM en pointant notamment du doigt le responsable de la situation à ses yeux. Un homme qu’il n’a jamais apprécié, et visiblement, ce n’est pas près de changer.
C'est une réorganisation qui va plaire à Christophe Dugarry. En effet, contre toute attente, l'OM a décidé de revoir ses plans puisque Frank McCourt a conforté Medhi Benatia dans ses fonctions tout en donnant moins de pouvoir à Pablo Longoria. Et justement, avant ce nouveau rebondissement, Christophe Dugarry réglait ses comptes avec le dirigeant espagnol.
Dugarry fracasse Longoria
« Ce qui me saoule, c’est que celui qui reste, c’est celui qu’on n’entend pas, et qui est le responsable de tous. Longoria, tu ne l’entends que pour se sauver les miches. Quand il faut parler du club, tu ne l’entends pas. Il est où lui, qu’est-ce qu’il fait ? Je n’ai jamais vu ça. Tu ne l’entends pas. Lui, je ne peux plus le voir. De toute façon je ne l’ai jamais aimé, et je pense qu’il est un des grands responsables de toute cette catastrophe… », lâche-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
«Longoria, qu’est-ce qu’il fait ?! Il faut qu’il s’en aille»
« Je suis déçu qu’il parte, je le dis sincèrement. Il n’a pas tout réussi, c’est certain, mais il a quand même fait des bonnes choses. Il y aura le temps de faire son bilan. Je pense qu’il est trop tôt pour partir en plus, il reste 13 matches… Bats-toi sur 12 matches pour aller chercher cet objectif. Tu mets l’équipe en Ligue des Champions, tu dis merci et au revoir, et on fait le bilan. Mais punaise, il a fait venir des joueurs, ne pars pas comme ça… Je ne comprends pas le truc. Que De Zerbi n’ait plus le courage, bon, de toute façon il était à l’ouest… Mais Longoria, qu’est-ce qu’il fait ?! Il faut qu’il s’en aille. Il n’a pas parlé, c’est un scandale », ajoute Christophe Dugarry.