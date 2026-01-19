«J’appelle Zidane», le mercato de l’OM relancé !

Suite au décès de Rolland Courbis, Christophe Dugarry a livré une anecdote inattendue au sujet de son ancien entraîneur à l'OM, lorsqu'il était question de son départ en janvier 1999 pour qu'il rejoigne Zinedine Zidane à la Juventus Turin. Mais ce dernier a contribué à faire capoter le transfert lorsque Dugarry l'a contacté...
La semaine dernière, au micro de RMC, Christophe Dugarry avait tenu à rendre hommage à Rolland Courbis en livrant une anecdote assez inattendue au sujet de son ancien entraîneur à l'OM. Les faits remontent à janvier 1999, et Dugarry a donc été subitement poussé au départ par Courbis qui a tout mis en oeuvre pour l'envoyer à la Juventus Turin, aux côtés de Zinedine Zidane. Et c'est justement un coup de fil passé à l'ancien numéro 10 de l'équipe de France qui a notamment incité Dugarry a refuser ce transfert...
Courbis veut éjecter Dugarry de l'OM
« On est au vert à Fuveau à l’époque, à côté d’Aix en Provence, et la veille de match il me dit que je vais signer à la Juventus de Turin. Je viens d’avoir mon premier enfant, né au mois d’octobre, je suis installé à Marseille, on vient d’être Champions du Monde six mois avant… Je suis bien à Marseille, tout se passe bien, je suis tranquille, je suis enfin assez stable après mes passages à Milan et Barcelone qui n’ont pas été concluants », révèle Dugarry, qui n'était pas du tout motivé à l'idée de quitter l'OM cet hiver-là, et a donc décidé de contacter Zinedine Zidane qui évoluait à cette époque à la Juventus pour prendre la température.
« Zidane me dit que dans six mois il s’en va »
« Je ne veux pas partir à la Juve, j’appelle Zizou et je lui demande comment ça se passe, s’il va rester. Il me dit que dans six mois il s’en va… Rolland insiste pour que je signe là-bas », poursuit Christophe Dugarry. Contrairement à ce qu'il a dit, Zinedine Zidane n'a pas quitté la Juventus Turin six mois plus tard, en un an et demi après, à l'été 2001, lorsqu'il a signé au Real Madrid pour 80M€. Mais cette annonce avait malgré tout suffi à refroidir son copain et à relancer les plans de l'OM sur ce mercato.