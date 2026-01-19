«J’appelle Zidane», le mercato de l’OM relancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suite au décès de Rolland Courbis, Christophe Dugarry a livré une anecdote inattendue au sujet de son ancien entraîneur à l'OM, lorsqu'il était question de son départ en janvier 1999 pour qu'il rejoigne Zinedine Zidane à la Juventus Turin. Mais ce dernier a contribué à faire capoter le transfert lorsque Dugarry l'a contacté...

La semaine dernière, au micro de RMC, Christophe Dugarry avait tenu à rendre hommage à Rolland Courbis en livrant une anecdote assez inattendue au sujet de son ancien entraîneur à l'OM. Les faits remontent à janvier 1999, et Dugarry a donc été subitement poussé au départ par Courbis qui a tout mis en oeuvre pour l'envoyer à la Juventus Turin, aux côtés de Zinedine Zidane. Et c'est justement un coup de fil passé à l'ancien numéro 10 de l'équipe de France qui a notamment incité Dugarry a refuser ce transfert...

Courbis veut éjecter Dugarry de l'OM « On est au vert à Fuveau à l’époque, à côté d’Aix en Provence, et la veille de match il me dit que je vais signer à la Juventus de Turin. Je viens d’avoir mon premier enfant, né au mois d’octobre, je suis installé à Marseille, on vient d’être Champions du Monde six mois avant… Je suis bien à Marseille, tout se passe bien, je suis tranquille, je suis enfin assez stable après mes passages à Milan et Barcelone qui n’ont pas été concluants », révèle Dugarry, qui n'était pas du tout motivé à l'idée de quitter l'OM cet hiver-là, et a donc décidé de contacter Zinedine Zidane qui évoluait à cette époque à la Juventus pour prendre la température.