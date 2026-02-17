«Ils me saoulent» : L'OM le fait craquer, il s'agace à la télévision...

Axel Cornic

On a rarement vu une situation aussi chaotique, même dans un club réputé instable comme l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi n’est plus l’entraineur et le directeur sportif Medhi Benatia a annoncé son départ... avant de finalement revenir, avec même des pouvoirs renforcés. De quoi perdre même les plus fidèles supporters, qui ne comprennent plus vraiment où va leur club.

A Marseille on s’est offert une belle crise, en plein milieu de la saison. L’organigramme de l’OM a énormément changé en seulement quelques jours et il n’y a toujours pas d’entraineur, alors que Roberto De Zerbi a quitté son poste depuis une dizaine de jours. C’est donc la confusion totale au club, mais également en dehors...

« En tant que marseillais et supporter de ce club… ils me saoulent » Natif de Marseille et formé à l’OM où il a joué plusieurs années avant de s’envoler vers Arsenal, Samir Nasri a en effet fait part de son incompréhension face à la situation actuelle. « En tant que marseillais et supporter de ce club… ils me saoulent. Parce que tous les deux jours, il y a quelque chose de nouveau. Ils se sont créé cette situation-là alors qu’il n’y avait pas lieu d’en arriver jusque-là » a déclaré l’ancien footballeur, sur Canal+.