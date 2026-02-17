«Ils me saoulent» : L'OM le fait craquer, il s'agace à la télévision...

On a rarement vu une situation aussi chaotique, même dans un club réputé instable comme l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi n’est plus l’entraineur et le directeur sportif Medhi Benatia a annoncé son départ... avant de finalement revenir, avec même des pouvoirs renforcés. De quoi perdre même les plus fidèles supporters, qui ne comprennent plus vraiment où va leur club.
A Marseille on s’est offert une belle crise, en plein milieu de la saison. L’organigramme de l’OM a énormément changé en seulement quelques jours et il n’y a toujours pas d’entraineur, alors que Roberto De Zerbi a quitté son poste depuis une dizaine de jours. C’est donc la confusion totale au club, mais également en dehors...
« En tant que marseillais et supporter de ce club… ils me saoulent »
Natif de Marseille et formé à l’OM où il a joué plusieurs années avant de s’envoler vers Arsenal, Samir Nasri a en effet fait part de son incompréhension face à la situation actuelle. « En tant que marseillais et supporter de ce club… ils me saoulent. Parce que tous les deux jours, il y a quelque chose de nouveau. Ils se sont créé cette situation-là alors qu’il n’y avait pas lieu d’en arriver jusque-là » a déclaré l’ancien footballeur, sur Canal+.
« Franchement, je ne sais plus où j’en suis »
« Il n’y a plus d’entraîneur, le directeur sportif qui présente sa démission. Finalement, le directeur sportif reste, mais c’est le président qui perd un peu de son influence. Franchement, je ne sais plus où j’en suis » a poursuivi Samir Nasri, pas vraiment optimiste pour l’avenir. « Si pour moi, c’est une bonne nouvelle d’avoir un organigramme en place, parce que, sinon, tu vas finir la saison comment ? Déjà sur les derniers matchs de Strasbourg, quand tu regardais le staff, il n’y avait pas assez de monde. Car tout le monde est parti avec Roberto De Zerbi, il y a sept adjoints qui sont partis avec lui. Il n’y a pas d’entraîneur et le problème récurrent de l’OM, c’est la stabilité ».