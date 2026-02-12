Il propose sa démission après le départ de De Zerbi, l’OM met son veto !

Après des dernières semaines très agitées et marquées par l’élimination en Ligue des champions et la large défaite face au PSG (5-0), Roberto De Zerbi a décidé de quitter son poste d’entraîneur de l’OM. Son départ a été officialisé dans la nuit de mardi à mercredi et dans la foulée, un autre membre du club aurait également proposé de s’en aller, ce qui n’aurait pas été accepté.
Quatrième de Ligue 1 à seulement trois points du troisième, l’OL, et toujours engagé en Coupe de France, avec un quart de finale à jouer le 4 mars prochain face à Toulouse, l’OM est pourtant en pleine crise. Une période délicate qui a débuté par l’élimination dès la phase de ligue de la Ligue des champions, avant une humiliation sur la pelouse du Parc des Princes dimanche (5-0). Le revers de trop pour Roberto De Zerbi, dont le départ a été annoncé tard dans la nuit de mardi à mercredi.
Benatia a proposé de partir avec De Zerbi
Comme indiqué par La Provence, quelques heures après l’officialisation de son départ, une réunion entre les joueurs et les dirigeants a eu lieu ce mercredi, au cours de laquelle Pablo Longoria et Medhi Benatia sont apparus particulièrement marqués. Plus encore, selon les informations du quotidien régional, le Marocain aurait lui aussi proposé de s’en aller. Une envie qu'il aurait confiée à son président et à son propriétaire dans la nuit de mardi à mercredi et qu’il aurait réitérée devant le groupe à l’occasion de cette réunion.
McCourt et Longoria ont refusé sa démission
Se sentant lui aussi responsable de la situation et touché par le départ de Roberto De Zerbi, qui avait lié son avenir au sien, Medhi Benatia a donc proposé sa démission, mais elle n’aurait pas été acceptée par Pablo Longoria et Frank McCourt, toujours d’après La Provence. Au début du mois de janvier, le directeur du football de l’OM avait déjà tenu des propos assez évasifs à propos de son avenir, au sortir du Trophée des champions perdu face au PSG : « Marseille, c'est difficile de se projeter. Encore une fois, je parle pour moi. Regarde, après Nantes (défaite 0-2 en Ligue 1 dimanche dernier), il y avait tout à jeter. Donc pour ma part, je ne me projette pas du tout, bien au contraire. Il faut juste savoir profiter, entre guillemets, de ce genre de matches même si ce n'est pas une victoire, profiter du travail qui a été fait, pas tout le temps que critiquer, critiquer. Dans pas longtemps vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler. »